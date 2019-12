Cantora tinha 61 anos e faleceu esta segunda-feira, vítima de um cancro.

Morreu Marie Fredriksson, vocalista dos Roxette

Morreu a vocalista dos Roxette, Marie Fredriksson. A cantora sueca faleceu na segunda-feira, 9 de dezembro, aos 61 anos, vítima de cancro.

A morte da artista, que fundou os Roxette em 1986 com Per Gessle, foi confirmada esta terça-feira, em comunicado, pelo seu agente.

"É com grande tristeza que temos de anunciar que Marie Fredriksson, dos Roxette, morreu na manhã desta segunda-feira, 9 de dezembro, depois de uma luta de 17 anos contra um cancro", refere o texto.

Nascida a 30 de maio de 1958, no sul da Suécia, Marie Fredriksson começou a sua carreira musical a solo em 1984, conquistando rapidamente o público sueco. Dois anos depois fundou com o seu amigo Per Gessle os Roxette, dupla que se tornou num fenómeno pop mundial, sobretudo a partir da década de 1990.

Os Roxette: Marie Fredriksson e Per Gessle Foto:AFP

O single 'The Look', do segundo álbum, 'Look Sharp!' (1989) lançou o grupo para os tops internacionais, fazendo-o estrear-se no Hot 100 da conhecida revista americana Billboard.

Seguiram-se outros como 'Listen To Your Heart', 'It Must Have Been Love' ou 'Joyride', aos quais se juntaram temas como 'Spending My Time', 'How Do You Do!' ou 'Sleeping In My Car' que fizeram dos Roxette uma das bandas mais tocadas nas playlists de várias rádios em todo o mundo.

O grupo sueco vendeu mais de 80 milhões de discos e fez várias digressões mundiais, que interrompeu em 2002 quando foi diagnosticado a Marie Fredriksson, um tumor grave no cérebro, para o qual recebeu um tratamento agressivo.

"Graças ao seu espírito extremamente forte e combativo, em 2009 a Marie conseguiu fazer um regresso gradual aos palcos mundiais. A pouco provável segunda vida dos Roxette resultou em vários discos novos e tournées (...)". Mas em 2016 os espectáculos tiveram um fim definitivo, depois dos médicos terem avisado a Marie para cancelar as digressões e se focar na sua saúde", recorda o agente.

Foto: AFP





Uma banda e 40 anos de amizade

No comunicado que anuncia a morte da cantora, o seu companheiro de banda e amigo Per Gessle deixou um mensagem de pesar lembrando o seu talento, enquanto vocalista e performer, e também a longa amizade entre os dois.

"Obrigada, Mary, obrigada por tudo. Foste uma artista incrível, mestre da voz e performer espetacular. Obrigada por pintares as minhas canções a preto e branco com as mais bonitas cores. Foste a amiga mais maravilhosa por mais de 40 anos. (...) As coisas nunca mais serão as mesmas", escreveu o músico no final do texto, deixando ainda as condolências à família.

Ana Tomás