Morreu Luke Perry, ator da série "Beverly Hills, 90210"

O cantor volta ao Grão-Ducado no próximo sábado, dia 23, para um concerto no Hall du Deich, em Ettelbruck, no qual vai apresentar "7", o novo álbum, mas também muitas outras músicas. Nesta entrevista mostra-se entusiasmado com o regresso, recorda a enchente da anterior passagem em 2017 e fala sobre o seu percurso musical e diz que só há uma coisa que odeia no mundo: os coentros.