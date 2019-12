Cantor belga era seguido e admirado pelos portugueses, desde a década de 1970. Morreu aos 69 anos.

Morreu Art Sullivan

Morreu o cantor belga Art Sullivan. Nascido em Bruxelas, em 1950, Sullivan morreu na noite de quinta, 26 de dezembro, para sexta-feira, 27, aos 69 anos.

A notícia foi avançada pelo jornal belga 'Le Soir', que revela que o intérprete de 'Petite Demoiselle', faleceu vítima de um cancro no pâncreas.

Ídolo dos anos 70, com muitos fãs em Portugal, Art Sullivan lançou êxitos como 'Ensemble', 'Little Blue-Eyed Girl', 'Adieu sois heureuse', 'Une Larme d'Amour', ou 'Donne Moi'.

Nascido a 22 de Novembro de 1950, numa uma família da aristocracia belga, com o nome Marc van Lidth de Jeude , Art Sullivan, como viria a ser conhecido, nem sempre foi bem-sucedido no seu país natal, ao contrário do que aconteceu em Portugal, que "o adoptou em 1974", refere o 'Le Soir'.

Ainda nos anos 70, refere o mesmo jornal, deixou a Bélgica para viver nos Estados Unidos da América, onde foi produtor de programas de televisão.



Art Sullivan deveria comemorar seus 45 anos de carreira no próximo ano e tinha preparados 10 grandes concertos para assinalar a ocasião.

Ao longo da sua carreira musical, que alcançou sucesso também em países como o Brasil, Argentina, Alemanha, Holanda ou a Polónia (onde teve seu próprio programa de TV), Art Sullivan vendeu mais de 10 milhões de discos.

No início dos anos 2000 reeditou alguns dos seus êxitos através de compilações como 'Cette Fille La'. Em 2014, publicou a sua biografia, 'Art Sullivan: Drole de Vie en Chansons', escrita por Dominique de York.

Música que fazia "sorrir e sonhar"

Art Sullivan apresentava-se ao vivo em Portugal regularmente. Em 2010, quando completou 35 anos de carreira, realizou uma série de espetáculos no país, acompanhado por uma orquestra, e chegou a convidar um fã da Póvoa de Varzim, que gravou versões suas, a cantar consigo em palco.

Para o sucesso que a sua música fazia entre os portugueses tinha uma resposta simples. "Não tenho grandes pretensões culturais, faço música ligeira, canto uma canção simples que em três minutos faz sorrir e sonhar, e isso basta-me", disse então, em entrevista, à Lusa.

Adorava Portugal e queria que as suas cinzas fossem deitadas ao mar em Cascais



O carinho que os portugueses tinham por Art Sullivan era recíproco.



Numa das muitas entrevistas que deu a órgãos portugueses, e citada pela revista Blitz, o cantor afirmou: "quando morrer, quero que as minhas cinzas sejam deitadas ao mar, em Cascais. Adoro Portugal, venho cá várias vezes por ano. Não é muito politicamente correto, mas costumo dizer que a Bélgica é o meu amor e Portugal a minha amante".



Art Sullivan atuou pela última vez em terras lusas, em agosto deste ano, com um concerto no evento Expotur, nas Caldas da Rainha.



Ana Tomás