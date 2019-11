A cantora tinha 77 anos e estava internada num hospital, em Lisboa.

Radio Latina 2

Morreu a fadista Teresa Tarouca

A cantora tinha 77 anos e estava internada num hospital, em Lisboa.

Morreu Teresa Tarouca. A fadista tinha 77 anos e estava internada no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, devido a uma pneumonia dupla.

Segundo revelou fonte da família, à agência Lusa, o corpo da cantora seguirá esta segunda-feira, pelas 17h, para a Basílica da Estrela, e na terça-feira, de manhã, realizar-se-á o funeral, em hora e local ainda a confirmar.

Teresa de Jesus Pinto Coelho Telles da Silva nasceu em janeiro de 1942. Começou a cantar fado em adolescente, aos 13 anos, ainda que a sua estreia nos palcos tenha acontecido aos 11, em espectáculos de beneficência.

Bisneta dos Condes de Tarouca, é oriunda de uma família ligada à música, é prima de Frei Hermano da Câmara, e prima afastada de Maria Teresa de Noronha, refere o Portal do Fado.

Adotou o nome artístico de Teresa Tarouca, assumindo um velho apelido de família, e com ele popularizou fados como 'Mouraria', 'Deixa Que Te Cante Um Fado', 'Fado, Dor e Sofrimento', 'Passeio à Mouraria' ou 'Saudade, Silêncio e Sombra', canções que se tornaram algumas das suas mais conhecidas.

Em 1962, com 20 anos, assina o seu primeiro contrato de gravação com a RCA e dois anos depois recebe o Prémio Bordalo, na categoria 'Fado'. Em 1973 participou no Festival RTP da Canção, com o fado 'Canção Verde'.

De acordo com a Antena 1, mais recentemente, em 2013, foi distinguida com o 'Prémio Carreira', na 8.ª edição dos Prémios Amália, e recebeu o titulo de Comendadora da Ordem do Infante D. Henrique.



Teresa Tarouca trabalhou com prestigiados nomes do fado, entre os quais Alfredo Marceneiro, Pedro Homem de Mello ou Maria Manuel Cid, e atuou em vários palcos de todo o mundo, passando por países como a Dinamarca, Bélgica, Espanha, Estados Unidos da América ou Brasil.

AT



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.