Morreu a fadista Argentina Santos

Querida Tia Argentina. Recordo com muito carinho os tempos em que fugia das saias da minha avó, que me levava com ela para o Embuçado, tinha eu uns seis anos e entrava de corrida na @parreirinhadealfamaoficial a pedir comida. Sim, não havia, nem nunca mais houve uma casa de fados, com comida tão boa, como a da tia Argentina. Com ela vai-se o Pregão, vai uma boa parte do que o Fado tem de mais bonito e ninguém cantou o Pregão tão bem como ela o fez. Eterna gratidão por tudo o que nos deu, pelo seu Fado, que foi o nosso Fado.