Morreu a cantora Dina

Artista tinha 62 anos e sofria de fibrose pulmonar grave.

A cantora Dina morreu hoje, aos 62 anos, no Hospital Pulido Valente, vítima de fibrose pulmonar grave, segundo informação avançada pela RTP. A artista padecia da doença há cerca de 12 anos e, devido ao agravamento do seu estado nos últimos tempos, tinha urgência no transplante de um pulmão, necessitando mesmo de andar com uma garrafa de oxigénio ao longo de 24 horas.

Ondina Maria Farias Veloso, de nome completo, nasceu em Carregal do Sal (Viseu), a 18 de junho de 1956. Ainda antes de se radicar em Lisboa, experimentou o teatro no colégio, acabando por perceber que a música seria o seu caminho e tornando-se conhecida como Dina. Começou a compor e, pouco depois, em 1975, integrou o Quinteto Angola como vocalista. Cinco anos mais tarde, a 7 de março, participa no Festival RTP da Canção com o tema "Guardado em Mim" e recebe o galardão para a revelação, terminando no oitavo posto. Desse ano é também "Pássaro Doido", um dos temas que ajudaram a popularizá-la.



Em 1981 lança "Há Sempre Música Entre Nós" e passa a ter maior notoriedade junto do grande público. No ano seguinte regressa ao Festival RTP da Canção com as músicas "Em Segredo" e "Gosto do Teu Gosto", seguindo-se a participação vocal num dos principais temas da primeira telenovela portuguesa, "Vila Faia". O trilho do sucesso prossegue em 1983 com a música "Pérola, Rosa, Verde, Limão, Marfim".

Ao longo do tempo vai estabelecendo colaborações, entre as quais com Carlos Paião na música "Quando as Nuvens Chorarem" (1988), não esquecendo o teatro com a associação ao Novo Grupo em "Ouçam Como Eu Respiro". De 1991 é o álbum "Aqui e Agora", com o qual começa uma colaboração com Rosa Lobato de Faria e João Falcato, daqui resultando músicas como "Acordei o Vento", "Suco Açúcar", "Por Alto Mar" e "A Cor da Vida". É neste contexto, com uma música cujo poema foi escrito por Rosa Lobato Faria, "Amor de Água Fresca", que alcança o maior êxito ao ganhar o Festival RTP da Canção em 1992 (na Eurovisão terá apenas o lugar 17).







Seguem-se álbuns como "Guardado em Mim" (1993) e "Sentidos" (1997), tornando a participar na banda sonora de uma telenovela em 1998 ("Os Lobos"), 2001 ("Filha do Mar") e 2002 ("Sonhos Traídos"). Manuel Monteiro, ex-presidente do CDS e fundador da Nova Democracia, convida-a a compor o hino do novo partido em 2004 (depois de, em 1995, então como líder centrista, lhe ter pedido o hino para a campanha nas legislativas - chamou-se “Para a voz de Portugal ser maior” e tinha letra de Rosa Lobato Faria). Quatro anos mais tarde edita uma coletânea com 20 temas ao qual chama "Da Cor da Vida".

A 26 de setembro de 2009, Dina celebrou três dezenas de anos de carreira com um concerto no Jardim de Inverno do teatro São Luiz. Há cerca de três anos, no São Luiz em Lisboa e no Rivoli do Porto, mais de uma dezena de artistas, entre os quais Ana Bacalhau, Best Youth, B Fachada, Mitó, Márcia, Tochapestana ou Samul Úria, reuniram-se para concertos de homenagem à cantora/compositora.







