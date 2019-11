O género musical de Cabo Verde foi reconhecido pela UNESCO

Morna é Património da Humanidade

A Morna, música típica de Cabo Verde, é Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO. O anuncio foi feito esta quinta-feira, 7 de novembro, pelo ministro da Cultura de Cabo Verde, Abraão Vicente, através de um texto na sua página pessoal do Facebook.

"Morna Aprovada: Património da Humanidade", começou por anunciar, dirigindo-se depois aos seus compatriotas: “Caros cabo-verdianos, tenho a sorte, a honra e o privilégio de vos comunicar que hoje o comité técnico dos peritos da UNESCO aprovou o dossier da morna a Património da Humanidade”.

A decisão, disse ainda o ministro, "será rectificada em Dezembro”, em Bogotá, na Colômbia, “mas a nação já pode celebrar: a morna já é Património da Humanidade”, afirmou, revelando contentamento com a distinção, que coroa a candidatura apresentada em março do ano passado.

A acompanhar a mensagem está uma fotografia que comprova a inscrição da Morna como Património Imaterial da Humanidade e fotografias de músicos e cantores que continuam a interpretar uma sonoridade que o mundo conheceu através de vozes como a de Cesária Évora.

Foi depois da morte da cantora que a ideia de candidatar este género musical a Património da Humanidade começou a ganhar forma.

Em 2013, o governo de Cabo Verde aprovou uma resolução que classificou a Morna como Património Histórico e Cultural Nacional, dando assim o primeiro passo para a classificação pela UNESCO de Património Imaterial da Humanidade.

O dossier da candidatura de Cabo Verde contou com colaboração do antropólogo Paulo Lima, especialista português que já tinha trabalhado na elaboração dos processos de candidatura a do Fado, do Cante Alentejano e da Arte Chocalheira.

