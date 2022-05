Segunda hora do programa Morabeza de 15.05.22: Atividades da Associação Smiley Kids em Cabo Verde, com Jorge Gonçalves; Participação do bailarino Franklin Pereira na programação de Esch 2022, capital europeia da cultura; rubrica Kombersu, com Celeste Monteiro e Piduca Lima.

Podcast Morabeza. Smiley Kids e Franklin Pereira

