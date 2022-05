Primeira hora do programa Morabeza de 08.05.22: Festival das Migrações; apresentação do filme "O poeta da ilha", com o realizador Júlio Silva; Ritmos de Cabo Verde, encontro internacional de grupos Batuku no CAPE (Ettelbruck), com Hélder da Graça.

Podcast Morabeza. Festival das Migrações, realizador Júlio Silva e Ritmos de Cabo Verde

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





