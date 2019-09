Veja o video onde Caroline Reuter se destaca com o seu cabelo bem claro. Em março, a jovem desfilou para a Chanel.

Modelo luxemburguesa faz campanha da Louis Vuitton

Veja o video onde Caroline Reuter se destaca com o seu cabelo bem claro. Em março, a jovem desfilou para a Chanel.

Aos 19 anos, Caroline Reuter só pisa as passerelles e posa para os fotógrafos das mais famosas marcas de alta costura.

A jovem nascida no Luxemburgo é uma das modelos que integra a nova campanha da coleção Outono/Inverno da célebre marca francesa Louis Vuitton. Veja o video.

No vídeo, ela surge com cabelo bem claro, quase branco, de gravata, mini saia e blusão, destacando-se entre as outras manequins.

Já em março, Caroline Reuter desfilou para a Chanel, na Semana da Moda de Paris, na apresentação das coleções deste Outono/Inverno.

A jovem luxemburguesa está a começar da melhor maneira possível a sua carreira de manequim no mundo da moda em Paris.

Até porque foi apenas há um pouco mais de ano e meio, em janeiro de 2018, que ela deu o primeiro passo ao ser uma das vencedoras do ‘Metropolitan Models Belux’, que lhe garantiu um contrato com a famosa agência com o mesmo nome.

Super top models como Claudia Schiffer, Eva Herzigova e Heidi Klum já trabalharam com a Metropolitan.