Moda: Victoria Beckham apresenta coleção para verão 2020

Victoria Beckham apresentou a sua coleção para a primavera/verão de 2020 na passerelle da Semana da Moda de Londres.

Para a estação quente do próximo ano a estilista escolheu o branco mas também cores fortes para os vestidos e saias com comprimento bem abaixo do joelho e calças largas ou mais justas.

Veja algumas propostas da coleção. Ao desfile na Semana da Moda de Londres compareceram como sempre os quatro filhos e o marido. Na foto de abertura Victoria posa com a filha Harper Seven.

