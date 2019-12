Desta lista fazem parte duas cantoras norte-americanas, uma advogada de sucesso, uma 'socialite' bilionária e uma atriz que já morreu.

Radio Latina 2 min.

Moda. As cinco mulheres mais procuradas no Google em 2019

Desta lista fazem parte duas cantoras norte-americanas, uma advogada de sucesso, uma 'socialite' bilionária e uma atriz que já morreu.

Como vem sendo costume, o motor de busca Google divulgou o resultado do relatório anual de pesquisas para 2019.

No que diz respeito aos ícones da moda no feminino, o Top5 da busca é tão heterogéneo que junta a cantora Billie Eilish e a atriz já falecida Audrey Hepburn, provando, assim, que a moda é realmente para todos os gostos.

Do moderno ao clássico, estas cinco mulheres destacam-se pela elegância, irreverência ou individualidade e, no caso de Hepburn, um estilo tão adorado que se tornou intemporal.

Amal Clooney

Foto: Shutterstock

Sem surpresas, a advogada britânica Amal Clooney está na lista. Apesar de manter um estilo clássico, Amal gosta de surpreender e usar marcas conhecidas como Proenza Schouler, Christian Dior, Versace, etc... A mulher de George Clooney é quase sempre fotografada em trabalho e, mesmo assim, raramente desilude com o visual, provando que é uma das personalidades mais elegantes dos últimos anos.

Kylie Jenner

Foto: Twitter

No número quatro está Kylie Jenner, a mais jovem bilionária norte-americana. Com a sua marca de cosméticos, a filha mais nova da família Kardashian tornou-se um caso sério de popularidade a nível mundial. Kylie tem por hábito ser a modelo dos seus produtos, exibindo uma forma invejável e apostando na sensualidade extrema e ultra-moderna. Com apenas 22 anos, esta empresária já é uma referência no mundo da moda.

Ariana Grande

Foto: Shutterstock

O terceiro lugar é ocupado por Ariana Grande. A jovem cantora adotou um estilo próprio que já é a sua imagem de marca. O cabelo muito comprido liso e apanhado, as sweatshirts XL e botas altas parecem ter cada vez mais fãs por todo o mundo, a julgar pela pesquisa do Google.

Audrey Hepburn

Foto: Shutterstock

A atriz morreu em 1993 mas o seu legado de elegância e simplicidade continua bem vivo até aos dias de hoje. O seu papel no filme "Breakfast at Tiffany's" valeu-lhe admiração mundial e um visual que é copiado regularmente. O vestido preto, óculos escuros e cigarrilha estão bem presentes no imaginário de todos e a prova disso é que a Audrey ocupa o segundo lugar na lista do motor de busca.

Billie Eilish

Foto: AFP

A cantora chegou para ficar, tanto na música como na moda. Longe de um visual sensual ou clássico, Billie Eilish parece apostar em roupas largas, quase andrógenas, cores garridas e look futurista. Eilish já tem uma coleção própria na Bershka e uma linha de moda infantil, o que indica que a sua aposta foi ganha.

É o número um da lista de mulheres mais procuradas, provando que a moda já não encaixa apenas num padrão e está aberta a constante evolução.