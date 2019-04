Artistas como Conan Osiris, Salvador Sobral, Samuel Úria, Rodrigo Leão, Dino D’Santiago, Ana Moura ou Gisela João são alguns dos que atuam esta terca-feira, 02 de abril, no Capitólio.

Moçambique. Concerto solidário em Lisboa reúne mais de 40 artistas

O evento solidário “Mão dada a Moçambique” é uma iniciativa da cantora Selma Uamusse que, em 24 horas, juntou mais de 40 artistas nacionais e internacionais para ajudar as vítimas do ciclone Idai. Cada participante vai tocar uma ou duas canções em formato acústico . A RTP1 e Antena1 vão fazer a transmissão em direto, a partir das 21h.

As receitas revertem integralmente para estas sete associações: AMI - Fundação de Assistência Médica Internacional; Cáritas Portuguesa; Cruz Vermelha Portuguesa; Médicos Sem Fronteiras; Associação HELPO; a Fundação Girl Move e a ACRAS - associação cristã de reinserção e apoio social.

África vive um dos maiore desastres naturais de que há memoria. A 14 de março, o ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, Zimbabué e Maláui, deixando um rastro de destruição. Contam-se 518 mortos confirmados, 1.641 feridos e mais de 146 mil pessoas desalojadas.



Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), o desastre afetou 2,9 milhões de pessoas, número que pode aumentar devido ao crescente risco de fome e epidemias, com 271 casos de cólera já registados na cidade da Beira.

Esta é a lista completa de artistas: Ana Moura, André Cabaço, André Tentugal, Benjamim, Best Youth, Celina da Piedade, Conan Osiris, Costa Neto, Couple Coffee, Cristina Branco, D’Alva, Dino D’Santiago, Elisa Rodrigues, Ellas e o Jazz, Gisela João, Golden Slumbers, Gospel Collective, Héber Marques (HMB), Isabel Novella, Joana Alegre, Joana Barra Vaz, Jónatas Pires, Luísa Sobral, Karyna Gomes, Márcia, Maria João, Marta Ren, Matay, Mistah Isaac, Moullinex, Nina Fung, Noiserv, Paulo Flores, Rita Redshoes, Rodrigo Leão, Salvador Sobral, Samuel Úria, Sara Tavares, Señoritas, Surma, Susana Travassos, Tatanka, The Legendary Tigerman, Uxía, We Trust.