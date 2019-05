"Só me lembro de um homem muito mais velho e rebarbado a tentar andar comigo assim que saí do liceu", afirmou a atriz.

Moby pede desculpa a Natalie Portman após afirmar que tiveram um caso

Moby lançou a sua biografia, "Then It Fell Apart", recentemente e o livro já tem dado muito que falar. O cantor de 53 anos revela pormenores da sua vida que até agora eram desconhecidos do público.

O episódio que tem gerado maior polémica é o alegado relacionamento de Moby com a atriz Natalie Portman, 16 anos mais nova. No livro, o cantor escreve que Portman tentou seduzi-lo num camarim. Anos mais tarde, no início da década de 2000, o artista tentou um relacionamento com Natalie mas sem efeito. "Durante algumas semanas tentei ser o namorado de Natalie mas não deu certo. Pensei que teria de dizer-lhe que tinha pânico de começar uma relação a sério, mas ela informou-me ao telefone que tinha conhecido alguém. Fiquei aliviado por não ter de lhe contar como estava de rastos por dentro", escreve na sua autobiografia.

Só que numa entrevista à revista Harper's Bazaar, Portman, de 37, negou o relacionamento e revelou que tinha acabado de fazer 18 anos na altura em que se conheceram. "Fiquei surpreendida por saber que ele caracterizou o pouquíssimo tempo em que o conheci como 'namoro', porque só me lembro de um homem muito mais velho e rebarbado a tentar andar comigo assim que saí do liceu", afirmou.

O músico reagiu à entrevista: "Nós tivemos um relacionamento amoroso de facto. E depois disso fomos amigos durante anos. Gosto dela e respeito a sua inteligência e ativismo, mas não sei porque não contaria a verdade acerca do nosso breve relacionamento. Há imensas fotos que o comprovam".

No entanto, no domingo passado, Moby pediu desculpas publicamente à atriz na sua conta de Instagram, por ter referido o seu nome no livro sem ter consultado previamente Natalie: "Tentei tratar toda a gente que incluí na biografia com dignidade e respeito, mas foi uma falta de consideração não lhes dizer que o livro tinha sido lançado. Odeio ter provocado alguma angústia à Natalie e à sua família (...) Aceito também que, devido à diferença de idades de mais de 14 anos, deveria ter agido com mais respeito e responsabilidade quando a conheci há 20 anos".

Ana Patrícia Cardoso