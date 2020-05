A segurança dos visitantes é a prioridade do Museu Nacional de História e de Arte do Luxemburgo.

MNHA reabre ao público e assinala "Dia Dos Museus"

O MNHA (Museu Nacional de História e de Arte do Luxemburgo) reabriu ao público no passado dia 12 de maio, após um período de encerramento devido à situação de pandemia Covid-19. Uma abertura que coincidiu com as comemorações do Dia Dos Museus (LuMuDays), dias 16 e 17 de maio. Foi este o mote para a entrevista com Sónia da Silva, relações públicas do MNHA e que pode ouvir abaixo:

No site da instituição cultural, em mnha.lu, encontra todas as informações sobre as medidas de segurança e atividades propostas pelo Museu Nacional de História e de Arte.

Participe no "Dia Dos Museus", presencialmente ou virtualmente, através do site luxembourgmuseumdays.lu.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

