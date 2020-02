Numa votação inédita, a empresária Leonie von Hase, de 35 anos, foi a vencedora do concurso Miss Alemanha 2020.

Miss Alemanha 2020 eleita por júri só de mulheres e sem prova de biquíni

A empresária foi eleita no passado dia 15 de fevereiro, no Europa Park Arena, perto de Freiburg, no sul da Alemanha.

Sob o lema "Empoderamento de mulheres autênticas" e sem prova de biquíni, esta edição teve um júri formado apenas por mulheres - pela primeira vez nos 93 anos de história do evento - e incluiu candidatas até 39 anos, casadas e mães.

Von Hase era a participante mais velha entre as finalistas do concurso neste ano e mãe de uma criança de três anos. Em segundo lugar ficou Lara Runarsson, de 22 anos, e Michelle-Anastasia Masalis, de 23.

Patrick Seeger/dpa

"Há muito tempo as mulheres não se interessam em lutar por um padrão convencional de beleza", disse Von Hase ao site da Miss Alemanha. "Minha percepção de uma mulher 'bonita' é a força, o caráter e a autenticidade que ela irradia."