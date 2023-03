“Trabalhamos para viver. Não vivemos para trabalhar”. Palavras do ministro do Trabalho, Georges Engel, a propósito da redução do tempo de trabalho.

Ministro: “Trabalhamos para viver. Não vivemos para trabalhar”

“Trabalhamos para viver. Não vivemos para trabalhar”. Palavras do ministro do Trabalho, Georges Engel, a propósito da redução do tempo de trabalho.

As palavras foram proferidas numa conferência na sede do LSAP, na qual o ministro afirmou que “se o tempo de trabalho pode diminuir para que possamos viver melhor, isso é um passo na direção certa”, segundo o site da revista Paperjam.



“Quanto mais flexível se é, mais se trabalha” Menos horas de trabalho, mas mesmo salário.

Esta não é a primeira vez que o socialista se pronuncia a favor da medida, mas desta vez Engel levantou a ponta do véu sobre o que poderá ser um dos formatos dessa redução. O ministro admitiu a possibilidade de uma “redução geral”, embora alguns setores, como a construção, precisem de flexibilidade. Segundo o ministro, a ideia é criar um quadro legal geral, para depois serem encontradas soluções para os setores ou para as empresas. Soluções “adaptadas à situação”.

Note-se que o estudo sobre a redução do tempo de trabalho, que está a ser feito pelo instituto LISER, deverá ser divulgado no início de abril.

Fábrica Dupont vai cortar 160 empregos

A direção da DuPont Teijin Films (DTF) vai cortar 160 postos de trabalho na sua unidade de produção de Contern. O anúncio foi feito pelos sindicatos OGBL e LCGB, acrescentando que a empresa justificou os cortes devido à falta de rentabilidade na produção.

Construção. Pedreiros e instaladores sanitários entre as profissões mais procuradas De acordo com a ADEM, a penúria de mão de obra é transversal a todas as profissões do ramo.

Em resposta, OGBL e LCGB exigem, em comunicado, a implementação urgente de um plano de manutenção do emprego, que envolva reforma antecipada, empréstimo de mão de obra e reorientação profissional, para evitar despedimentos.

Na próxima quinta-feira (9 de março) está prevista uma primeira reunião com a direção da empresa, onde deverá ser apresentada e analisada a situação económica da DuPont. A empresa norte-americana DuPont é uma das maiores do mundo nos setores da química e da biologia. Está presente em mais de 40 países e emprega mais de 23 mil trabalhadores. No Luxemburgo tem cerca de 350 funcionários.

Venda de saquetas de nicotina preocupa no Luxemburgo

Nas estações de serviço ou nos quiosques de jornais, há um produto relativamente novo que parece estar a instalar-se no Luxemburgo: as saquetas de nicotina. Este produto é principalmente produzido e distribuído por empresas da indústria do tabaco.

As também chamadas bolsas de nicotina contêm, como o seu nome indica, nicotina com diferentes sabores que se colocam na boca para serem ingeridas. Não há tabaco nem fumo já que a nicotina se espalha pelo corpo através do sangue. Mas são altamente viciantes e nocivas para a saúde.

É a indústria do tabaco a tentar reabilitar a nicotina. Como não contêm tabaco, como os cigarros, e não são aquecidos, como os cigarros eletrónicos, ‘escapam’ à lei luxemburguesa antitabaco.

A situação preocupa o Centro Nacional de Prevenção dos Vícios e a Fundação Cancro. Saiba mais aqui.

Há mais nascimentos e menos cesarianas no Luxemburgo

Nasceram mais bebés entre 2017 e 2019 do que anteriormente, sendo que os nascimentos por cesariana diminuíram. Estas constatações surgem num relatório publicado, esta segunda-feira, pelo Ministério da Saúde. Olhando para esses três anos, observa-se que os nascimentos aumentaram de 3,1%, sendo que 30,5% dos bebés nasceram por cesariana, menos 2% que entre 2014 e 2016.

Em 2019 e pela primeira vez em dez anos, a taxa de cesarianas caiu abaixo dos 30%. Também o número de episiotomias diminuiu nos últimos anos. Em 2017, mais de um quinto dos partos (21,9%) terminava com uma episiotomia, caindo para 14% em 2019.

No Luxemburgo, há mais estrangeiras a dar à luz do que luxemburguesas, que representam apenas 35% do total das novas mães.

Falta de médicos também se faz sentir na Segurança Social

A falta de médicos também se faz sentir no serviço de médicos de controlo da Segurança Social. É o que responde a ministra da Saúde, Paulette Lenert ao deputado do ADR, Jeff Engelen, que se questionava sobre os conhecimentos linguísticos dos médicos de controlo, que em alguns casos não dominam bem as línguas oficiais do país.

A ministra explica que os salários destes médicos são menos elevados, do que os médicos no setor privado. Daí haver cada vez menos médicos luxemburgueses a quererem ocupar esse cargo na Segurança Social.

No entanto, Paulette Lenert acrescenta que os médicos estrangeiros que exercem no Grão-Ducado vêm-se propor cursos de línguas, afim de diminuir, o mais possível, a barreira linguística. Para além disso, o serviço dos médicos de controlo também trabalha com tradutores, caso seja necessário.

François Bausch apresenta 'Nuvem da Defesa Cibernética'

O Luxemburgo vai ter uma 'Nuvem de Defesa Cibernética”. Trata-se de uma rede privada de computação em nuvem, alojada no Luxemburgo, que visa implementar futuros projetos cibernéticos de defesa coletiva a nível da União Europeia e da NATO.

Orçado em 250 milhões de euros, de 2024 a 2035, este mecanismo será gerido pela Direção de Defesa. Entre as vantagens da computação em nuvem estão a redução de custos e do consumo de energia e a instalação da nuvem cibernética em centros de dados altamente seguros.

O projeto de lei relativo à 'Nuvem de Defesa Cibernética do Luxemburgo' foi apresentado esta segunda-feira pelo ministro da Defesa, François Bausch, à comissão parlamentar de Segurança Interna e Defesa.

Autocarros, comboios ou elétrico. O que sai mais caro ao Estado

Os transportes públicos gratuitos custam milhões de euros ao Estado. E a maior fatia do dinheiro público destinado aos transportes vai para a rede de autocarros.

Motorista de autocarro. “Chegamos a fazer 16 horas por dia” ‘Ser motorista de autocarro’ foi o tema do Linha Aberta de hoje, na Rádio Latina. Vários condutores e também utentes deram a sua opinião sobre a profissão e o setor.

Como já se sabia, ao longo deste ano, os transportes públicos vão custar 799,7 milhões de euros ao Estado. Valor superior ao investimento feito em 2022 (689,9 milhões) e em 2021 (623,1 milhões).

Questionado pela Rádio Latina, fonte do Ministério da Mobilidade indica que, tal como no ano passado, a maior parcela vai para a rede de autocarros. São 366,6 milhões de euros. Desse montante, a maior parte está a ser e será investida na rede regional RGTR. Excluindo o transporte escolar, os autocarros regionais custarão 246,8 milhões de euros este ano. Leia aqui o artigo na íntegra.

Acidente em Neudorf. Polícia procura pessoa que se cruzou com o peão que viria a morrer

A polícia está à procura de testemunhas do violento acidente na rue de Neudorf, no qual três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida.

Capital. Acidente provoca três vítimas mortais em Neudorf Três pessoas faleceram esta segunda-feira de manhã (pouco depois das 10h), na sequência de um grave acidente na rue de Neudorf, na Cidade do Luxemburgo.

Numa nota divulgada ontem, as autoridades lançam um apelo a testemunhas, particularmente a um transeunte que, pouco antes do acidente, se cruzou com o peão que viria a morrer no passeio.

A polícia lança também um apelo aos automobilistas que estavam na fila atrás do autocarro parado no momento do embate e que terão assistido ao acidente. Estes condutores devem contactar imediatamente a polícia.

Luz verde dos sindicatos. Acordo tripartido é assinado esta terça-feira

Os membros dos comités centrais dos três principais sindicatos do país, OGBL, LCGB e CGFP aprovaram oficialmente o acordo da tripartida.

Conheça as medidas do Governo para ajudar famílias e empresas Quinhentos milhões de euros por ano é o custo estimado do novo pacote de medidas para ajudar famílias e empresas a superar a crise inflacionista no Luxemburgo.

Segundo os sindicatos, foi através da pressão exercida sobre o Executivo, que foi possível alcançar um acordo em favor das famílias, sendo que se prevê um aumento de 6% do poder de compra.

Embora os sindicatos se mostrem satisfeitos com o acordo alcançado, frisam que vão continuar a reivindicar uma adaptação automática dos escalões fiscais à inflação.

O aumento dos preços do gás vai continuar limitado, o preço da eletricidade para os consumidores mantém-se como está até ao final de 2024, o subsídio de energia é prolongado até ao final do próximo ano e, se houver uma terceira parcela da indexação este ano, o Governo compensará as empresas. Estas são algumas das medidas decididas por Executivo e parceiros sociais para fazer face à inflação.

Lex Delles promove Luxemburgo na feira de turismo de Berlim

O ministro do Turismo, Lex Delles, efetua uma missão turística a Berlim, entre esta terça e quarta-feira, para promover o Luxemburgo na Feira Internacional de Turismo da capital alemã.

Esta feira de viagens é a maior do mundo e reabre as portas este ano após três cancelamentos consecutivos devido à pandemia.

O Luxemburgo está presente com um stand e uma plataforma para negócios entre empresas. Lex Delles será acompanhado por delegação do Luxemburgo e terá ainda vários encontros com as autoridades locais.

Franz Fayot em visita de trabalho a Cabo Verde

O ministro da Cooperação para o Desenvolvimento e Assuntos Humanitários está hoje em Cabo Verde para uma visita de trabalho. Franz Fayot vai copresidir a 22ª Comissão de Parceria entre o Luxemburgo e Cabo Verde, juntamente com o seu homólogo cabo-verdiano Rui Figueiredo Soares.

Este encontro anual coincide com o 30º aniversário da assinatura do primeiro acordo geral de cooperação e vai servir para se fazer um balanço da cooperação para o desenvolvimento e do progresso dos programas em curso.

Franz Fayot será ainda recebido esta terça-feira pelo Presidente da República, José Maria Neves, e pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Taina Bofferding nas Nações Unidas para discutir direitos das mulheres

A ministra para a Igualdade entre Mulheres e Homens, Taina Bofferding, participa desde segunda e até esta quarta-feira na 67ª sessão da Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher, em Nova Iorque.

Esta reunião anual serve para os políticos discutirem a situação e a evolução dos direitos da mulher e da igualdade no mundo. A reunião deste ano tem como destaque a luta contra as novas formas de violência baseada no género, geradas pela digitalização.

Taina Bofferding participou já numa mesa redonda sobre boas práticas para reduzir o fosso económico entre os sexos e foi ainda recebida pela diretora executiva adjunta das Nações Unidas, Anita Bhatia, com quem abordou os desafios da igualdade e dos direitos das mulheres.

Alerta. Camadas de neve entre quatro e oito centímetros de espessura no norte

O instituto nacional de meteorologia, o MeteoLux, colocou todo o território nacional sob alerta amarelo devido à previsão de queda de neve. O aviso entra em vigor à meia-noite e termina às 8h da manhã de quarta-feira.

De acordo com o Meteolux, a queda de neve será mais intensa na região norte, onde os flocos brancos poderão formar camadas entre quatro a oito centímetros de espessura. Já o sul do país deverá registar camadas de um a dois centímetros.

No entanto, menos frio. Hoje as temperaturas vão oscilar entre os zero e os cinco e amanhã entre os zero e os nove graus.

Um feriado nacional para celebrar o amor?

Há uma nova petição pública no site do Parlamento que defende a criação de um novo feriado no Luxemburgo. Razão? O amor.

Casamento reduz risco de desenvolver diabetes Um estudo científico defende que a vida conjugal ajuda a manter um nível adequado de açúcar no sangue. Mais incrível ainda é que os casais nem precisam de ter uma boa relação.

Edoardo Tiberi é o autor da iniciativa. Considera que o dia 14 de fevereiro deveria ser feriado no Luxemburgo porque a data “é celebrada por um grande número de cidadãos e o amor entre eles”.

Para o autor da petição, “não há nada mais belo”, razão pela qual a tradição deve ser honrada através da criação de um feriado suplementar.

Para justificar a sua reivindicação, Edoardo Tiberi cita o autor Johann Wolfgang von Goethe e a ideia de que “o amor é o que mantém o mundo unido”. O peticionário frisa ainda que, ao avançar com esta proposta, o Luxemburgo tornar-se-ia no primeiro país do mundo a celebrar oficialmente esta festa laica. Leia aqui o artigo na íntegra.

Estas são as datas dos saldos de verão

Os saldos de verão já têm data marcada. Arrancam no próximo dia 24 de junho e terminam um mês depois, a 22 de julho.

A lei fixa duas épocas anuais de saldos para permitir aos comerciantes escoar stocks e vender os produtos a preços mais baixos. No entanto, fora dos dois períodos anuais estipulados na lei, os comércios não podem utilizar o termo “saldos” para se referirem a eventuais promoções.

Outra das regras em vigor é que os preços dos artigos identificados como estando em saldos têm de ser “realmente inferiores aos preços de venda habituais”, de acordo com informação disponibilizada no portal MyGuichet.

Ucrânia. China nega ter vendido armas à Rússia e diz estar empenhada na paz

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China negou que o país tenha vendido armas à Rússia e defendeu que Pequim fez uma “avaliação independente”, estando empenhado na paz na Ucrânia.

O governante assegurou que a China não está diretamente envolvida no conflito, nem forneceu armas ao país vizinho.

Desde o início da guerra na Ucrânia, Pequim tem tentado manter a “amizade sem limites” com Moscovo e proteger as fortes ligações comerciais aos Estados Unidos e países aliados, bem como a sua imagem global.

