Ministro do Trabalho critica semana laboral de quatro dias

Claude Haagen é mais a favor de uma redução do tempo de trabalho de forma generalizada.

O ministro do Trabalho não vê com bons olhos uma semana de trabalho reduzida a quatro dias. Uma reação que surge após a Bélgica ter anunciado que os trabalhadores que desejarem podem passar a trabalhar apenas quatro dias por semana, fazendo horas extra nos restantes dias, ou seja passariam a trabalhar 10 horas por dia, em vez das atuais 8 horas. Quem quiser pode ainda trabalhar mais horas numa semana, e compensar com menos horas na semana seguinte.

Esta flexibilização é um dos direitos do trabalhador previsto na nova reforma acordada, em meado de fevereiro, entre o conselho ministerial, o primeiro-ministro e os vice-primeiros-ministros federais.

No entanto, o ministro do Trabalho, Claude Haagen, é relativamente crítico face a esta medida, argumentando que é mais a favor de uma redução do tempo de trabalho de forma generalizada e dividida pela semana laboral. Claude Haagen acrescenta que trabalhar 10 horas por dia constitui um risco de segurança em certos setores.

Uma opinião que o ministro reiterou esta segunda-feira junto da Câmara dos Ofícios em que disse claramente que era a favor de uma discussão sobre a redução do tempo de trabalho, mas que nos planos não estava a repartição de 40 horas por quatro dias semanais.