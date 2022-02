O ministro da Energia tenta tranquilizar a população do Luxemburgo, dizendo que o país não deverá ter falta de eletricidade, gás ou ainda de petróleo.

Atualidade em síntese 25 FEV 2021

Ministro da Energia não teme penúria de gás, eletricidade ou petróleo no Luxemburgo

O ministro da Energia, Claude Turmes, não teme que haja penúria de eletricidade, petróleo ou gás no Luxemburgo. No entanto, frisa que os problemas à volta dos preços da energia vão ficar mais acentuados com a invasão da Rússia à Ucrânia.

Em declarações à RTL, Claude Turmes, qualifica a invasão da Rússia como um ataque à Ucrânia. Relativamente ao setor da energia, o ministro da tutela tenta tranquilizar a população do Luxemburgo, dizendo que o país não deverá ter falta de eletricidade, gás ou ainda de petróleo.

No entanto, a situação atual deverá aumentar ainda mais os preços destes produtos, frisa Claude Turmes. O governante acrescenta que na segunda-feira o Governo vai reunir com peritos, para decidir medidas concretas de apoio às empresas e aos cidadãos para que estes possam enfrentar o aumento dos preços.

O ministro parte do princípio que os preços vão ser elevados, tanto durante este ano, como durante o próximo ano, dependendo da duração desta “guerra”. No entanto, deixa a garantia de que o Luxemburgo tem suficientemente armazenada energia para garantir o consumo no país.

Luxemburgo não está diretamente envolvido na guerra - Bausch

"Como membro da NATO, o Luxemburgo não está diretamente envolvido na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia não é membro da NATO, então o caso de uma aliança não ocorre aqui. Militarmente, a NATO não pode e não vai envolver-se", explicou esta quinta-feira o ministro da Defesa, François Bausch, no Parlamento.

Atualmente, quatro soldados do exército luxemburguês estão estacionados na Lituânia para proteger a área de fronteira dos três países bálticos da UE: Letónia, Estónia e Lituânia.

O Luxemburgo apoia financeiramente o fundo internacional para a Ucrânia. Dentro do exército luxemburguês, será necessário determinar como será possível apoiar a Ucrânia.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, também condenou os ataques russos, e está a colaborar para que a guerra termine o mais rapidamente possível e para que os efeitos da guerra - nomeadamente o aumento dos preços da energia - não prejudique os residentes do país.

Tiros ouvidos no centro de Kiev com aproximação das forças russas

As forças russas aproximaram-se hoje de Kiev e foram ouvidos tiros no centro da capital ucraniana, noticiou a agência norte-americana Associated Press (AP).

O exército ucraniano admitiu que as tropas russas se estão a aproximar de Kiev de nordeste e de leste, segundo a agência France-Presse (AFP).

“Tendo sido empurrado para trás pelos defensores de Cherniguiv, o inimigo procura contornar a cidade para atacar a capital”, disse o comando das tropas ucranianas na rede social Facebook.

Um conselheiro do Presidente da Ucrânia disse hoje que Volodymyr Zelensky vai continuar na capital para “demonstrar a resiliência do povo ucraniano”, segundo a agência russa.

Ucrânia. País defende-se sozinho da Rússia, sanções são insuficientes

O Presidente ucraniano disse hoje que a Ucrânia está a defender-se sozinha, lamentou que as "forças mais poderosas do mundo estão a observar de longe" e sustentou que as sanções internacionais são insuficientes.

Num discurso dirigido à nação, o chefe de Estado ucraniano acrescentou: "Será que as sanções de ontem [quinta-feira] persuadiram a Rússia? Sentimos nos nossos céus e na nossa terra que isto não é suficiente".

Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia acordou sanções que serão formalmente adotadas hoje, num Conselho extraordinário de ministros dos Negócios Estrangeiros, em Bruxelas.

O presidente norte-americano, Joe Biden, também anunciou que Estados Unidos e aliados vão reforçar sanções à Rússia e que o dispositivo da NATO na Alemanha será reforçado com tropas norte-americanas.

No mesmo discurso, Zelensky sustentou também "mais cedo ou mais tarde" a Rússia terá de "falar" com a Ucrânia para pôr fim aos combates e denunciou que Moscovo está também a visar áreas civis.

Por outro lado, elogiou o "heroísmo" ucraniano face ao avanço russo.

Post suspende envios postais para Ucrânia

Os correios do Luxemburgo, Post, suspenderam temporariamente o envio de cartas e encomendas para a Ucrânia. Em causa está a suspensão das ligações aéreas para a Ucrânia, o que impossibilita os envios postais para este destino.

Como consequência, a Post vai recusar os envios para a Ucrânia nos pontos de venda, até novo aviso.

Além disso, a Post desaconselha o depósito de envios destinados à Ucrânia na sua rede de caixas de correio.

Final da Liga dos Campeões de futebol em Paris em vez de São Petersburgo

A final da edição de 2021/22 da Liga dos Campeões de futebol vai ser disputada em Paris, em vez de São Petersburgo, anunciou hoje a UEFA, na sequência da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia.

O palco do encontro decisivo da principal competição europeia de clubes é alterado pelo terceiro ano consecutivo, depois de Lisboa e Porto terem acolhido as finais de 2019/20 e 2020/21, devido à pandemia de covid-19, em ambos os casos em detrimento de Istambul, na Turquia.

Um dia depois de ter “veementemente condenado a invasão militar”, a UEFA reuniu o comité executivo para avaliar a situação na Ucrânia, decidindo retirar à Rússia a organização da final da ‘Champions’, marcada para 28 de maio.

O estádio que acolheria a final em São Petersburgo tem o nome do gigante da energia Gazprom, um dos principais patrocinadores da UEFA desde 2012.

No resto da atualidade:

Alerta. Adolescente lusófono desaparecido

Mais um alerta de desaparecimento de um menor. A polícia grã-ducal refere numa nota que Martin Arthur Rodrigues Valério, de 14 anos, está desaparecido desde 21 de fevereiro, por volta das 18h55.

Segundo a descrição da polícia, o adolescente tem cerca de 1,75 m de altura, cabelo castanho-escuro curto e olhos castanhos.

Qualquer informação sobre o paradeiro do menor pode ser comunicada à polícia de Esch-sur-Alzette através do número de telefone 244 50 1000 ou pelo e-mail police.esch@police.etat.lu.

Centro de vacinação Victor Hugo reabre a 8 de março

O centro de vacinação no centro Victor Hugo, em Limpertsberg, vai reabrir a 8 de março, enquanto que o centro da LuxExpo encerra a partir de 5 de março. Uma informação avançada pelo Ministério da Saúde nas redes sociais.

Note-se que o centro de vacinação Victor Hugo foi temporariamente transferido para a LuxExpo The Box, no início do mês de janeiro, devido a problemas técnicos no edifício. Problemas entretanto resolvidos e que vão permitir a reabertura a 8 de março.

Tal como os centros de vacinação de Esch-Belval e de Ettelbruck, o centro do Victor Hugo vai estar aberto de terça a sexta-feira das 7h até às 19h e no sábado das 7h às 13h.

Abater um lobo pode dar multa até 750 mil euros no Luxemburgo

Abater um lobo ilegalmente durante a caça pode dar uma multa até 750 mil euros. Para além disso ainda pode dar uma pena de prisão, uma vez que o lobo é “uma espécie protegida” no Luxemburgo.

Numa resposta parlamentar, a ministra do ambiente, Carole Dieschbourg, explica que caso alguém mate um lobo durante a caça, pode incorrer uma multa que vai de 250 a 750 mil euros e a uma pena de prisão que pode ir de 8 dias a 6 meses.

A ministra acrescenta que caso alguém embata com um veículo contra um lobo, tem de avisar imediatamente as autoridades policiais. Um animal gravemente ferido tem de ser tratado, caso seja possível.

No documento fica-se ainda a saber que para a próxima semana está prevista uma apresentação desta espécie animal no âmbito do “World Wildlife Day” em Wincrange. Foi justamente nesta localidade, que um lobo foi visto e fotografado no início do mês de janeiro.

Aumento de voos. German Airways vai disponibilizar um avião à Luxair

A Luxair e a German Airways, a segunda maior companhia aérea alemã, assinaram um acordo de cooperarão.

A companhia aérea luxemburguesa fez um pedido de aluguer de um avião Embraer de 100 lugares, para poder assegurar o crescimento esperado das viagens de lazer, já a partir de maio de 2022.

O diretor-geral da Luxair, Gilles Feith, justifica este reforço com a "necessidade urgente" de libertar os Boeing 737 para rotas mais longas, com destinos de férias populares.

O operador turístico LuxairTours está com um grande aumento de reservas e vai abrir novas rotas, por exemplo, para Dakar, no Senegal.

Esta não é a primeira vez que a Luxair recorre a este tipo de aluguer temporário, conhecido como "wet lease, e que inclui o avião, a tripulação completa, a manutenção e o seguro do aparelho.

Redação Latina | Lusa | Foto DPA