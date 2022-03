Ministro da Agricultura. "Abastecimento alimentar na Europa não está ameaçado nesta fase"

A situação mundial é "muito tensa", mas, segundo Haagen, a oferta de géneros alimentícios na União Europeia não está, nesta fase, ameaçada.

A guerra na Ucrânia está a ter algum impacto no mercado agroalimentar, mas nesta fase o abastecimento alimentar na Europa não está ameaçado, garante o ministro da Agricultura, Claude Haagen.

A Ucrânia é um dos grandes produtores de cereais do mundo e está passar por uma "dramática situação". Este é o cenário transmitido ontem pelo ministro ucraniano de Política Agrária e Alimentação, Roman Leshchenko, aos seus homólogos europeus, reunidos em Conselho "Agricultura e Pescas".

Claude Haagen refere em comunicado que o Conselho e a Comissão Europeia prometeram apoio ao restabelecimento da produção agrícola e à segurança alimentar na Ucrânia.

O ministro alertou para a possível especulação nos mercados e apelou à manutenção da solidariedade europeia e para o bom funcionamento do mercado interno.

Desemprego parcial. Grandes empresas do Luxemburgo afetadas pela guerra na Ucrânia

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 708 pedidos de desemprego parcial relativos ao mês de abril 2022. Ao todo, 14.860 trabalhadores vão ser abrangidos pelo novo regime de desemprego parcial.

O Ministério da Economia refere em comunicado que dos 708 pedidos, 640 referem-se ao mecanismo especial covid, 61 são do setor de manufatura, cinco estão relacionados com as inundações do passado mês de julho e dois pedidos referem-se ao vínculo da dependência económica.

Segundo o Ministério da Economia, em comparação com o mês precedente há mais trabalhadores abrangidos pelo desemprego parcial, embora o número de empresas abrangidas seja menor. A explicação é que são sobretudo grandes empresas que pedem o desemprego parcial, uma vez que a guerra na Ucrânia os está a afetar.

Post retoma envio de correios e encomendas para Ucrânia

A Post levantou a suspensão temporária do envio de correios e encomendas para a Ucrânia. A empresa dos correios do Luxemburgo justifica a medida com a retoma parcial das ligações de transporte para a Ucrânia.

No entanto, a Post alerta que devido aos combates e confrontos que ocorrem em algumas áreas geográficas, as ligações de transporte dentro da Ucrânia podem ser interrompidas. Ou seja, os envios até ao destino final podem não estar garantidos, nem a sua localização.

Já os envios postais para a Rússia ainda estão suspensos.

Número de refugiados ucranianos ultrapassa os 3,5 milhões

Mais de 3,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde a invasão da Rússia, cerca de 60% das quais foram recebidas pela vizinha Polónia, anunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Além deste número, há ainda mais de 6,6 milhões de deslocados internos, refere a ACNUR, admitindo já que esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A agência das Nações Unidas prevê que, entre refugiados e deslocados internos, o número chegue aos 10 milhões, quase um quarto da população total da Ucrânia.

Forças ucranianas continuam a repelir tentativas russas de ocupar Mariupol

As forças ucranianas continuam a "repelir" as tentativas da Rússia de ocupar o sul da cidade de Mariupol, segundo um relatório do serviço de informação militar publicado hoje pelo Ministério da Defesa do Reino Unido.

No mais recente relatório, é referido que "apesar dos intensos combates, as forças ucranianas continuam a repelir as tentativas russas de ocupar o sul da cidade de Mariupol".

O documento também indica que várias cidades ucranianas continuam a sofrer intensos bombardeamentos aéreos e ataques de artilharia russos.

Reunião tripartida. Partido 'déi Lénk' contra mexida na indexação

O partido déi Lénk denuncia que a reunião tripartida, agendada para esta terça-feira entre Governo, patrões e sindicatos, vai servir para atacar o sistema de indexação salarial em vez de procurar soluções para fazer face à explosão dos preços de energia.

O partido de esquerda lembra em comunicado que a indexação é um mecanismo que serve para amortecer os efeitos da inflação, salvaguardando o poder de compra dos trabalhadores e a manutenção de grande parte das prestações sociais.

Os responsáveis deste partido da oposição estão contra qualquer mexida na indexação e apontam o dedo aos "ataques incessantes" do patronato contra a indexação, quando a taxa de inflação aumenta.

Em tempos de crise, o déi Lénk defende que é altura de reforçar a indexação e não de manipular este mecanismo, sob pena de abrir caminho a aumentos de lucros.

Nesse sentido, propõe, entre outras medidas, a inclusão do imposto sobre o carbono na indexação, 100 a 200 euros mensais de apoio para famílias (segundo a composição do agregado familiar) e um escalonamento dos preços energéticos segundo critérios sociais.

Formulário para subsídio energia já está disponível

O formulário para adquirir o subsídio de energia, como as modalidades a respeitar para ter direito a essa ajuda financeira, já está disponível no site do Fundo Nacional de Solidariedade e no site Guichet.lu.

O subsídio de energia para os agregados familiares com rendimentos baixos faz parte do pacote de medidas de 75 milhões de euros aprovado pelo Governo a 18 de março.

As famílias que beneficiam do subsídio de vida cara (AVC) vão automaticamente receber o subsídio energia, num valor entre 200 e 400 euros. Ou seja, estas pessoas não precisam introduzir um formulário de pedido de ajuda.

No entanto, mesmo as famílias que não têm direito ao subsídio de vida cara vão poder receber o subsídio de energia, mas cujo rendimento é até 25% mais elevado do que o rendimento elegível para o AVC.

Neste caso as pessoas deverão preencher o formulário que já está disponível até o mais tardar 30 de setembro.

Decisão belga de eliminar o nuclear "compromete" a segurança do Luxemburgo

A Bélgica decidiu, na sexta-feira, adiar por 10 anos a planeada eliminação nuclear em 2025, preocupada com o aumento dos preços da energia devido à invasão russa da Ucrânia, uma decisão que "compromete" a segurança do Luxemburgo, disse o Ministro da Energia, Claude Turmes, que se mostrou "consternado e atordoado" com a medida anunciada.

Turmes tem vindo a lutar contra a energia nuclear há vários anos.

Recentemente, Claude Turmes tinha criticado fortemente a criação pela Comissão Europeia de um rótulo "verde" para as centrais nucleares.

Os dois reatores belgas, nas centrais de Doel 4 e Tihange 3, têm assim a vida útil prolongada por mais 10 anos. O objetivo é garantir a segurança energética do país, lê-se no comunicado do Governo federal da Bélgica.

Mais uma caixa multibanco assaltada em Esch-sur-Sûre

Foi assaltada mais uma caixa multibanco no Luxemburgo, desta vez em Esch-sur-Sûre, na rua du Moulin, no norte do país.

O assalto aconteceu esta madrugada, pouco depois das 2h. Segundo as autoridades policiais, os assaltantes colocaram explosivos na parede que protegia o distribuidor de dinheiro.

Ainda na sexta-feira passada ocorreu o mesmo tipo de assalto, mas em Bascharage.

Os assaltantes conseguiram fugir, sendo que está agora em curso uma investigação. Qualquer informação deve ser comunicada às autoridades policiais .

Grã-Duquesa Maria Teresa celebra hoje 66 anos

A Grã-Duquesa Maria Teresa sopra hoje 66 velas.

Maria Teresa e Henri casaram no Dia dos Namorados, em 1981, na Catedral de Notre-Dame, no Grão-Ducado. Da união nasceram cinco filhos, o príncipe-herdeiro Guillaume, e os príncipes Félix, Louis, Alexandra e Sebastião. O casal já tem cinco netos.

Entre as iniciativas a que tem dado apoio ao longo dos anos, destacam-se a defesa dos direitos humanos e em particular na defesa das mulheres.

O mais recente projeto ligado à filantropia foi a iniciativa "Stand Speak Rise Up", em 2019, apoiado pela Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa, e que recebeu personalidades ligadas à promoção e defesa dos direitos humanos.

