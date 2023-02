O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, está hospitalizado.

Atualidade em síntese 27 FEV 2023

Ministro Asselborn internado devido a gripe A

Asselborn deu entrada no hospital na noite de domingo para segunda-feira, devido a síndrome gripal, segundo um comunicado do Governo.



O chefe da diplomacia luxemburguesa, de 73 anos, tem gripe A. Está internado no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL).

Toda a agenda do ministro, que tem também as pastas do Asilo, da Imigração e dos Assuntos Europeus, está cancelada para os “próximos dias”.

Legislativas 2023. Se não ganhar, desta vez Luc Frieden ficará na oposição

Se não ganhar as eleições legislativas de outubro, Luc Frieden, cabeça de lista nacional do Partido Cristão Social (CSV), não abandonará a bancada da oposição.

Frieden foi um dos políticos que durante o fim de semana passaram pelo estúdio móvel da Rádio Latina no Festival das Migrações. Questionado sobre qual será o seu papel se o CSV não ganhar em outubro, o antigo ministro das Finanças, garantiu que os cristão-sociais cumprirão o seu papel na oposição. E que também ele o fará.

Luc Frieden abandonou a política pouco tempo depois das legislativas de 2013 ganhas pelo CSV. Mas o maior partido do país foi ‘empurrado’ para a bancada da oposição devido à inédita coligação entre liberais (DP), socialistas (LSAP) e ecologistas (Déi Gréng). Muitos foram os que acusaram Frieden de abandonar o partido num dos seus momentos mais difíceis. Oiça aqui as declarações.

Comunais 2023. “Ninguém é detido se não for votar”. Promessa de Cahen

“Prometo, ninguém vai parar à prisão se não for votar [a 11 de junho de 2023, dia das eleições comunais]. Mesmo que esteja inscrito [nos cadernos eleitorais]”. A promessa é da ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, e foi feita aos microfones da Rádio Latina durante o 40° Festival das Migrações, que teve lugar este fim de semana, na LuxExpo, em Kirchberg.

O voto no Luxemburgo é obrigatório para todos os luxemburgueses e passa também a ser obrigatório para os estrangeiros que se inscrevem.

De acordo com a lei eleitoral, as coimas variam entre "100 e 250 euros para quem não exercer a sua obrigação de voto. Em caso de reincidência, as multas são mais ‘pesadas’, oscilando entre 500 e 1.000 euros. Mas na prática, a lei não tem sido aplicada.

E a ministra garante que caso alguém não possa votar no dia 11 de junho, não vai ser penalizado por isso. Oiça aqui essas declarações.

Exportações de Portugal para o Luxemburgo aumentaram 15% em 2022

As exportações de Portugal com destino ao Luxemburgo aumentaram 15% no espaço de um ano. O valor foi revelado à Rádio Latina pelo novo embaixador de Portugal no Luxemburgo, Pedro de Sousa Abreu.

Novo embaixador de Portugal recebido com “simpatia e gentileza” pelo Grão-Duque Na primeira entrevista enquanto embaixador de Portugal no Luxemburgo, Pedro de Sousa Abreu falou aos microfones da Rádio Latina sobre a importância do recenseamento eleitoral, o aumento das exportações de Portugal para o Grão-Ducado e a guerra na Europa.

O novo diplomata refere à primeira entrevista concedida à Rádio Latina que este aumento poderá estar ligado à missão económica que o Grão-Ducado efetuou a Portugal em maio do ano passado.

Ainda no setor económico, Pedro de Sousa Abreu diz que há margem para melhorar o investimento direto do Luxemburgo em Portugal e que vai ter uma atenção especial para colaborações nos domínios das tecnologias de ponta e produção de hidrogénio. Leia aqui a entrevista na íntegra.

Portugueses foram os cidadãos da UE que mais emigraram para o Luxemburgo em 2022

Os Portugueses foram os cidadãos da União Europeia que mais emigraram para o Luxemburgo em 2022.

Tal como no ano anterior, Portugal manteve-se como a principal nação europeia de novos residentes que receberam o certificado de registos no país. Em números absolutos foram 4.626 portugueses a registar-se no país, 26% do total, segundo a Direção da Imigração.

França e Itália ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Por ordem decrescente, também fazem parte da lista, Espanha, Bélgica, Alemanha, Roménia, Polónia, Grécia e Irlanda.

LuxExpo arrebentou pelas custuras devido ao Festival das Migrações

Milhares de pessoas visitaram este fim de semana o Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, que após a crise sanitária regressou à LuxExpo, em Kirchberg.

Literatura, música, pintura, gastronomia e debates políticos compuseram uma vez mais o cartaz do certame, que este ano ficou marcado por apelos ao voto nas eleições comunais de 11 de junho.

O Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania é organizado anualmente pelo Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE). O evento do movimento associativo juntou mais de 400 ‘stands’ na LuxExpo. A Rádio Latina é a parceira mediática do evento.

Kinepolis. Frequentação volta a aumentar nos cinemas

Os amantes de grandes ecrãs voltaram a frequentar as salas de cinema em 2022. O grupo Kinepolis informa que no ano passado o número de visitantes aumentou mais de 70%, em comparação com o ano anterior.

Em 2022, os três complexos do grupo acolheram 640 mil visitantes, quando em 2021, em plena crise sanitária, foram 420 mil.

O volume de negócios do grupo situou-se em 27,5 milhões de euros no ano passado. No ano anterior tinham sofrido uma perda de 25,5 milhões de euros. Ao todo a Kinepolis gere 110 cinemas, dos quais 62 na Europa. Três situam-se no Grão-Ducado.

UE. Claude Turmes participa em reunião dos ministros da Energia

O ministro da Energia, Claude Turmes, participa na reunião informal dos ministros da Energia da União Europeia, esta segunda-feira, em Estocolmo, capital sueca.

O futuro da política energética será o principal tema em discussão, particularmente no que respeita à segurança do abastecimento e aos preparativos a partir do próximo inverno.

Claude Turmes vai ainda aproveitar esta viagem à Suécia para reuniões bilaterais com a ministra portuguesa, Ana Fontoura Gouveia, e com as homólogas de França e Estónia.

Luxemburgo recebeu 180 pedidos de asilo em janeiro

O Luxemburgo recebeu 180 pedidos de proteção internacional no passado mês de janeiro. Do total, 65 foram feitos por pessoas da Síria, 30 da Eritreia e 20 do Afeganistão.

Ainda de acordo com os números disponibilizados pela Direção de Imigração, em janeiro foram atribuídos 70 estatutos de refugiado, 19 estatutos de proteção subsidiária e 15 transferências do Grão-Ducado para outros países, uma vez que o pedido inicial foi feito noutro país, ao abrigo do tratado de Dublin.

Note-se que os requerentes de asilo oriundos da Ucrânia são incluídos noutras estatísticas, uma vez que solicitam proteção temporária. Houve 101 pedidos em janeiro.

Solteiros devem pagar menos impostos, defende petição

Os solteiros devem pagar menos impostos. É o que reclama uma nova petição pública, disponível no site do Parlamento. Em apenas três dias, recolheu cerca de mil assinaturas

A iniciativa é de Ardacan Keten, que alerta que “uma pessoa solteira paga tanto ou mais em impostos do que um casal casado”. Para o autor da petição, esta é uma “forma de injustiça que tem de voltar a ser examinada e discutida no Parlamento”.

A petição destaca a situação atual difícil, sublinhando que, apesar das várias parcelas de indexação salarial prevista, a inflação continua a aumentar. Para Ardacan Keten, uma mexida nos escalões permitiria às pessoas da chamada ‘classe 1’ “respirar um pouco”.

ADEM organiza feira de emprego para o setor horeca

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) promove hoje uma feira de emprego apenas dedicada ao setor da hotelaria, restauração e cafetaria (horeca).

Ao todo, 40 empresas do setor vão estar no local à procura de novos empregados.

Este evento está aberto a qualquer pessoa que procure um emprego no setor da horeca, quer seja do Luxemburgo ou da Grande Região.

O evento vai ser organizado no Parc Hôtel Alvisse (n° 120, route d’Echternach), perto de Dommeldange, entre as 11h e as 17h.

Os candidatos devem apresentar-se com várias cópias do seu curriculum.





