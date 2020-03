Corinne Cahen quer mais envolvimento por parte das comunas.

Ministra quer simplificar o Contrato de Acolhimento e Integração

Corinne Cahen quer mais envolvimento por parte das comunas.

A ministra da Família e da Integração quer simplificar o Contrato de Acolhimento e Integração (CAI). Escutada pela Rádio Latina, durante o Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, Corinne Cahen reconheceu que são necessárias alterações.



Em causa, segundo a ministra, está sobretudo o facto de o atual CAI ser demasiado burocrático. Cahen quer simplificar os procedimentos para que mais pessoas tenham acesso à ferramenta e quer também mais cooperação com as autarquias.

O Contrato de Acolhimento e Integração é um dispositivo criado pelo Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA) para facilitar a integração no Luxemburgo. Destina-se a todos os estrangeiros com mais de 16 anos de idade a residir legalmente no Grão-Ducado e que tencionem permanecer no país. A ferramenta prevê várias medidas para promover a integração dos signatários, como por exemplo cursos de língua a preço reduzido.

Não se sabe ainda se a reforma do CAI irá acontecer ainda nesta legislatura. Se for o caso, essa será uma de pelo menos duas grandes reformas na área da integração. Também aos microfones da rádio, durante o festival, a ministra da Família garantiu que o Conselho Nacional de Estrangeiros (CNE) será reformado.