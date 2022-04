Ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, demite-se do cargo

Dieschbourg já tinha apelado à Câmara dos Deputados para levantar a sua imunidade através de uma declaração pessoal, por causa do "caso da casa do jardim".

Dieschbourg já tinha apelado à Câmara dos Deputados para levantar a sua imunidade através de uma declaração pessoal, por causa do "caso da casa do jardim".

A ministra do Ambiente Carole Dieschbourg demitiu-se esta sexta-feira do cargo, numa conferência de imprensa. Por enquanto, o colega Claude Turmes do partido déi gréng assumirá a pasta.

Dieschbourg já tinha apelado à Câmara dos Deputados para levantar a sua imunidade através de uma declaração pessoal, por causa do "caso da casa do jardim". O caso levou à demissão de Roberto Traversini do cargo de burgomeste de Differdange em 2019.

Esta quinta-feira o Ministério Público enviou à Câmara dos Deputados um pedido oficial de levantamento da imunidade de Dieschbourg, para que se pudesse iniciar uma investigação preliminar.

O partido dos Verdes sublinha num comunicado que tem "o maior respeito" pela decisão, que foi tomada com "integridade".

“Redução de 7,5 cêntimos por litro no gasóleo e gasolina não faz sentido” - Ministro François Bausch

“Reduzir o preço do gasóleo e da gasolina em 7,5 cêntimos por litro não faz sentido”. Uma declaração do vice-primeiro-ministro e ministro da Mobilidade, François Bausch, numa entrevista ao jornal online reporter.lu. Note-se que esta medida foi decidida durante a reunião tripartida e que François Bausch esteve sentado à volta da mesa de negociações.

O ministro da Mobilidade sublinha que esta redução representa mais um “gesto simbólico” por empatia às pessoas, que se preocupam com o aumento dos preços. Mas segundo Bausch, são sobretudo as pessoas que conduzem carros de alta cilindrada, que têm recursos financeiros para pagar o gasóleo e gasolina, que mais se aproveitam desta medida.

O responsável pela pasta da Mobilidade acrescenta que esta medida não vai ajudar muito as pessoas com rendimentos baixos.

François Bausch defende-se dizendo que na política governamental é preciso encontrar um compromisso e que o mesmo é válido para as reuniões tripartidas em que é preciso encontrar um compromisso entre todos os parceiros presentes.

O ministro acrescenta que o partido ‘os Verdes’ teria preferido outras medidas em vez dessa redução, mas acabou por aceitar a redução de 7,5 cêntimos por litro, uma vez que está limitado no tempo de quatro meses e que o Governo prevê outras medidas que apoiam a transição energética.

OGBL disposta a apresentar sua posição na “comissão especial tripartida”

A central sindical OGBL mostra-se disponível para encontrar os membros da comissão especial “tripartida” do Parlamento, a fim de expor os defeitos do acordo assinado entre Governo, patronato e os sindicatos LCGB e CGFP.

Essa comunicação surge após o maior partido da oposição, CSV, ter pedido para que se ouvisse todos os atores implicados na tripartida.

A OGBL reitera num comunicado que o sindicato não podia assinar o acordo, uma vez que a manipulação da indexação dos salários até 2024, pode ter como consequência que os trabalhadores percam uma tranche. Para a central sindical há "um risco real de perda permanente de um escalão de indexação, se a inflação se mantiver ao nível atual ou aumentar ainda mais".

Para além disso, a central sindical lamenta que as suas propostas não tenham sido consideradas pelo Governo, como é o caso do ajustamento da tabela de impostos à inflação. A OGBL também não concorda com o facto de todas as empresas receberem ajudas financeiras independentemente da sua situação.

Cerca de 200 refugiados ucranianos já se inscreveram na ADEM

Cerca de 200 refugiados da Ucrânia já se inscreveram na ADEM para encontrar um emprego no Luxemburgo.

Metade destas pessoas fala inglês. Para ajudar aqueles que não sabem inglês, há conselheiros na ADEM que falam ucraniano ou russo.

No entanto, o diretor do serviço de procura de emprego da ADEM, Mario della Schiava, disse em entrevista à RTL que a língua continua a ser um grande desafio para estas pessoas e que não há pessoal suficiente que fale estas línguas.

Além disso, aqueles que desejam continuar a trabalhar na sua área profissional devem ter os seus diplomas certificados. Das 200 pessoas registadas na ADEM até agora, cerca de 70% têm um diploma universitário, revelou Mario della Schiava à RTL.

Segundo a ADEM, as empresas que contactaram os seus serviços para recrutar refugiados são sobretudo dos setores financeiro, informático e também da gastronomia.

Luxemburgo. Manifestação para os direitos das mulheres ucranianas

Como já vem sendo hábito desde a invasão russa na Ucrânia, a associação Lukraine volta a organizar este sábado, 23 de abril, mais uma manifestação contra a guerra, mas desta vez apelando a que as mulheres ucranianas tenham o direito de viver e de ver os seus filhos crescer.

Para a associação, os acontecimentos na Ucrânia só podem ser chamados de “genocídio”, já que “as pessoas são torturadas e mortas por razões étnicas”.

A organização refere em comunicado que a concentração está marcada para as 14h, na praça de Paris, na Cidade do Luxemburgo.

Putin bloqueia siderúrgica para conter resistência ucraniana

A decisão do presidente russo de bloquear a siderúrgica Azovstal visa conter a resistência ucraniana em Mariupol e libertar as forças russas para outras partes do país, refere hoje o último relatório do Ministério da Defesa britânico.

“Um ataque terrestre completo da Rússia à fábrica poderia causar baixas russas significativas, diminuindo ainda mais a sua eficácia geral de combate”, de acordo com o relatório.

No documento é também referido que os bombardeamentos e os combates pesados continuam no leste de Donbass.

Detido traficante que tinha mais de um quilo de droga na sua casa em Dudelange

Um traficante de droga foi detido, na quarta-feira à tarde, em Dudelange. Tinha 40 doses de heroína consigo e mais de um quilo de droga na sua casa.

Por volta do meio-dia, uma patrulha da polícia verificou duas pessoas que estavam prestes a fazer um negócio de droga na Place de l'Hôtel de Ville, no centro de Dudelange. Quando os suspeitos foram abordados pelos agentes, o vendedor tentou desfazer-se da mercadoria e fugir, mas sem sucesso.

Os agentes conseguiram imobilizá-lo e, depois de o revistarem, apreenderam 40 doses de heroína e cerca de 400 euros em dinheiro.

Depois, fizeram uma busca na sua casa, onde encontraram mais de um quilo de droga.

O suspeito traficante de droga foi detido e levado perante o juiz de instrução na manhã desta quinta-feira. Foi ordenada a prisão preventiva e o homem foi levado para o Centro Penitenciário do Luxemburgo, em Schrassig.

Corrida de patos de borracha este sábado no rio Alzette

A 21ª edição da Duck Race - tradicional corrida solidária de patos de borracha terá lugar este sábado no Alzette, junto à Abadia de Neimënster. Todas as receitas do evento serão doadas a três associações que trabalham pelo bem-estar das crianças necessitadas: a Fondation Autisme Luxembourg (FAL), a SOS Kannerduerf Lëtzebuerg e a Elisabeth.

Haverá entretenimento infantil, djs, fast food e stands de bebidas a partir das 12h. A corrida começa às 15h. Os patos podem adquiridos por qualquer pessoa e custam cinco euros.

FC Porto elimina Sporting e apura-se para a final da Taça de Portugal

O FC Porto apurou-se ontem para a final da Taça de Portugal de futebol, depois de vencer por 1-0 o Sporting, em jogo da segunda mão das meias-finais da prova, no Estádio do Dragão.

Após o triunfo por 2-1 em Alvalade, na primeira mão, os ‘dragões’ voltaram a triunfar perante o rival, graças a um golo do espanhol Toni Martínez, aos 82 minutos.

A final da Taça de Portugal, FC Porto – Tondela está marcada para 22 de maio, às 18:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Stéphanie Frappart vai ser a primeira mulher a arbitrar a Taça de França

Stéphanie Frappart vai tornar-se na primeira mulher a arbitrar a final da Taça de França masculina, que será disputada entre o Nantes e o Nice, após ter sido nomeada pela federação francesa de futebol.

Frappart, de 38 anos, vai voltar a fazer história, depois de já se ter tornado na primeira mulher a dirigir um encontro da liga francesa, assim como a Supertaça europeia e uma partida da Liga dos Campeões.

A final da Taça de França vai decorrer em 7 de maio, no Stade de France.

