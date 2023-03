Em apenas três meses, milhares de pessoas assinaram duas petições públicas distintas, mas com o mesmo objetivo: permitir a pais e filhos passarem mais tempo juntos.

Atualidade em síntese 13 MAR 2023

Milhares querem subsídio para que pais tenham mais tempo para os filhos

Em apenas três meses, milhares de pessoas assinaram duas petições públicas distintas, mas com o mesmo objetivo: permitir a pais e filhos passarem mais tempo juntos.

As duas petições públicas defendem a criação de um subsídio para que os pais tenham mais tempo para os filhos.

Uma delas, lançada por Luc Martiny em dezembro, foi assinada por cinco mil pessoas. Propõe que o dinheiro que o Governo injeta no reforço das estruturas de acolhimento extra-curricular, como as chamadas ‘maisons relais’, seja antes atribuído aos pais. Diz que isso lhes permitiria reduzir o horário de trabalho e dedicar esse tempo aos filhos. O debate sobre esta petição está marcado para o próximo dia 23 de março.

A segunda, da autoria de Manuela Barilozzi, ainda está disponível para ser assinada no site petitions.lu, mas atingiu nos últimos dias as 4.500 assinaturas necessárias para levar o tema a debate no Parlamento. Também Manuela Barilozzi reivindica uma ajuda pública do Estado para que, numa família, um dos pais possa reduzir a carga horária para poder passar mais tempo com os filhos.

Tripartida. Família com dois filhos poderá poupar 2.400 euros este ano

Uma família com dois filhos, com um rendimento anual bruto de 114.000 euros e com um empréstimo à habitação, poderá poupar 2.460 euros este ano e 2.580 em 2024 graças às medidas decidas na tripartida.

As contas são do Ministério das Finanças e surgem num documento sobre quanto vamos poupar com medidas como o novo crédito fiscal de 5% ou adaptação parcial dos escalões fiscais à inflação.

Outro dos exemplos dados diz respeito a uma família monoparental, com uma criança e com um rendimento anual de 50.000 euros, que poderá ver o seu poder de compra aumentar em 450 euros este ano e em 755 euros em 2024. Leia aqui o artigo na íntegra.

Inflação anual cai, mas preços dos alimentos continuam a subir

Em fevereiro de 2023, o índice nacional de preços no consumidor aumentou 1,7% em comparação com o mês anterior. O impacto dos preços dos alimentos continuou a fazer-se sentir, com uma subida de 1,9%, entre janeiro e fevereiro deste ano, e de 13,6%, em comparação com fevereiro do ano passado.

"Se o efeito do retorno das vendas for neutralizado, o índice aumenta 0,7% em comparação com o mês anterior. Este movimento é principalmente explicado por um aumento dos preços dos alimentos", diz a análise do instituto de estatísticas luxemburguês, que aponta uma ligeira queda da

A taxa de inflação anual baixou ligeiramente de 4,8% para 4,3%.

No que se refere à subida dos preços dos alimentos, o Statec destaca os aumentos do açúcar (+9,8%), vegetais frescos (+9,7%), massa e cuscuz (+4,0%) e queijo (+1,9%). Em contrapartida, verificou-se uma descida, face a janeiro, nos preços do peixe fresco (-3,9%) e dos frutos secos (-1,4%).

Dia 18 de março será o Dia Nacional do Recenseamento

O próximo dia 18 de março será o Dia Nacional do Recenseamento. É uma iniciativa promovida pelo Governo em colaboração com o Sindicato das Cidades e Comunas Luxemburguesas.

A ideia é que as comunas do país abram as portas no sábado, dia 18 de março, dando aos cidadãos mais uma possibilidade para se inscreverem nas listas eleitorais.

Na resposta a uma questão parlamentar sobre o recenseamento dos estrangeiros, as ministras da Família e Integração, Corinne Cahen, e do Interior, Taina Bofferding, indicam que todas as comunas do país foram convidadas a participar na iniciativa.

Algumas já aceitaram o convite. A da cidade do Luxemburgo – a que tem a taxa de inscrição mais baixa do país – é uma delas. O Bierger-Center estará aberto das 9h às 16h no dia 18 de março, um mês antes do encerramento dos cadernos eleitorais. Leia aqui o artigo na íntegra.

Nova ‘lei covid’ discutida hoje no Parlamento

A nova ‘lei covid’ será discutida esta manhã no Parlamento. O texto, que vai mexer nas medidas de luta contra a pandemia, será apresentado aos deputados da comissão da saúde.

Quase três anos depois da lei de 17 de julho de 2020 relativa às medidas de combate à pandemia, e que foi sofrendo várias alterações, o Governo decidiu suspender a obrigação do uso de máscara em locais onde esta era ainda obrigatória (lares e hospitais) e a medida de isolamento em caso de infeção por covid-19.

Segundo a proposta de lei aprovada na sexta-feira em Conselho de Ministros, deixa ainda de ser obrigatória a apresentação sistemática de relatórios pelos hospitais, instalações residenciais, redes de cuidados de saúde e dos responsáveis por viagens organizadas por meios de transporte coletivo.

Esta suspensão deverá entrar em vigor a 1 de abril, visto que a atual lei expira a 31 de março.

Jovem de 26 anos morre em acidente de viação

Um jovem de 26 anos perdeu a vida, no fim de semana, após um acidente de carro. O acidente aconteceu no sábado, por volta do meio-dia e meia, entre Greisch e Tuntange.

As razões do desastre continuam por esclarecer. A polícia luxemburguesa lançou entretanto um apelo a testemunhas para tentar perceber o que aconteceu. Qualquer informação deve ser transmitida à esquadra de Capellen.

Sabe-se que o condutor colidiu com uma árvore na beira da estrada e morreu no local do acidente. O jovem, de 26 anos, morava em Pratz, Redange.

Mais 670 inscritos nos Contratos de Acolhimento e Integração

O Ministério da Família e Integração organizou este fim de semana mais uma jornada de acolhimento e integração. Mais de 670 pessoas inscreveram-se nos chamados 'Contratos de Acolhimento e Integração'.

A ministra aproveitou o evento para apelar à participação dos estrangeiros nas eleições comunais, lembrando que as políticas comunais determinam grande parte da vida quotidiana dos residentes.

O 'Contrato de Acolhimento e Integração' é um programa opcional de integração destinado a todos os residentes estrangeiros, permitindo-lhes conhecer o Luxemburgo, a sua história, costumes e instituições através de cursos cívicos e de língua.

Radares nos três túneis da A7 começam a multar na quarta-feira

Os radares de trânsito “inteligentes” nos túneis de Stafelter, Grouft e Gousselerbierg na autoestrada A7 entram esta quarta-feira (15 de março) na fase repressiva, ou seja, quem não respeitar o limite de velocidade será multado. A informação foi avançada pelo Ministério da Mobilidade.

Estes radares calculam a velocidade média dos veículos ao longo de todo o comprimento dos túneis, onde o limite máximo de velocidade é de 90km/h. Uma tolerância de 3 km/h é deduzida do valor calculado.

Estes radares também se adaptam às reduções do limite de velocidade máxima indicado pela CITA, por exemplo, no caso de um estaleiro de construção ou de um incidente no túnel. As tolerâncias correspondentes são então aplicáveis.

O primeiro radar deste tipo está em funcionamento desde 1 de dezembro de 2021 no túnel de Markusberg, na autoestrada A13. Existem atualmente cinco radares deste tipo no Luxemburgo.

Preço da gasolina 98 desce esta terça-feira

O preço da gasolina sem chumbo de 98 octanas vai descer 3,8 cêntimos a partir da meia-noite.

Vai passar a custar 1,774 euros por litro.

De Portugal ao Brasil. O “enorme sucesso” dos cursos grátis de luxemburguês

Dezenas de milhares de pessoas estão inscritas na plataforma LLO.lu, que desde setembro do ano passado propõe cursos grátis de luxemburguês. E o objetivo – de que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa aprender a língua luxemburguesa – está a ser cumprido.

Luc Schmitz, diretor-adjunto do Instituto Nacional de Línguas (INL), que gere o site, disse à Rádio Latina que neste momento há 45.000 pessoas inscritas na plataforma. Dessas, apenas 6.000 se limitaram a abrir a conta. Todas as outras já utilizaram a plataforma. Saiba mais neste artigo.

Grão-Duque na Letónia e Xavier Bettel nos Estados Unidos

O chefe de Estado e o chefe do Executivo vão esta fora do país, ao mesmo tempo, esta terça-feira.

O Grão-Duque Henri chegou ontem à Letónia para uma visita de Estado até quarta-feira, a convite do Presidente Egils Levits.

Já o primeiro-ministro, Xavier Bettel, desloca-se à costa Oeste dos Estados Unidos numa missão económica de terça a sexta-feira.

Yuriko Backes nas reuniões do Eurogrupo e Ecofin

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, participa nas reuniões do Eurogrupo e do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin), entre esta segunda e terça-feira, em Bruxelas.

Yuriko Backes e os seus homólogos do Eurogrupo vão abordar os objetivos estratégicos do projeto do euro digital, a reforma do Quadro Europeu de Governança Económica e a evolução macroeconómica e fiscal na zona do euro

Já na reunião do Ecofin, entre outros assuntos, será discutido o Mecanismo de Recuperação e Resiliência da União Europeia.

Luxemburgo oferece 14 ambulâncias blindadas à Ucrânia

O ministério da Defesa do Luxemburgo oferece 14 ambulâncias robustas à prova de bala aos militares ucranianos para operarem na região este da Ucrânia onde os combates são agora mais intensos.

Os soldados ucranianos precisam urgentemente destes veículos especiais blindados para transportar os seus militares feridos, em segurança, realçou o ministro da Defesa François Bausch.

Esta doação foi feita em estreita cooperação com a associação LUkraine no âmbito da sua campanha "Ukraine is calling" e oito das 14 ambulâncias fizeram uma passagem pelo Luxemburgo e foram apresentadas numa cerimónia.

As ambulâncias blindadas Mercedes e Pinzgauer 6x6 foram remodeladas e modificadas no Reino Unido pelo Grupo Venari, já serviram outros teatros de guerra e agora vão para a Ucrânia.

Elisa Ferreira no Luxemburgo. Sessão no Parlamento será aberta ao público

Elisa Ferreira vai estar hoje no Luxemburgo. A agenda da comissária europeia da Coesão e Reforma inclui uma sessão no Parlamento e um encontro com os cidadãos no Cercle Cité.

Sobre a sessão no Parlamento, que arranca às 14h, a instituição indica numa curta nota que o encontro com os deputados se insere “num procedimento da Comissão Europeia que visa reforçar o contacto com os Parlamentos nacionais”. A Câmara dos Deputados estará acessível ao público. A troca de impressões entre Elisa Ferreira e os deputados luxemburgueses será transmitida em direto no site do Parlamento.

Depois da Câmara dos Deputados, a portuguesa da Comissão Europeia segue para o Cercle Cité, no coração da capital, onde, às 15h, participa num encontro com cidadãos.

Solidariedade, coesão e cooperação transfronteiriça na União Europeia serão os temas centrais deste diálogo com os cidadãos, organizado pela representação da Comissão Europeia no Luxemburgo. A entrada está reservada a quem reservou o seu lugar por e-mail.

"Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado" lidera os Óscares e vence Melhor Filme

"Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado", uma produção independente de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, venceu o Óscar de Melhor Filme, na edição 95 dos prémios da Academia.

O filme liderou a edição 95 dos prémios, conquistando sete estatuetas, incluindo então Melhor Filme e também Melhor Realização e Melhor Atriz, para Michelle Yeoh. Já o prémio de Melhor Ator foi para Brendan Fraser, pelo desempenho em “A Baleia”.

Luxemburgo e Portugal, que também estiveram presentes nesta edição dos Óscares não ganharam. O Grão-Ducado concorria com o filme “La Valise Rouge”, de Cyrus Neshvad, na categoria de melhor curta-metragem de ficção, ao passo que Portugal estreou-se no evento com “Ice Merchants”, de João Gonzalez, nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação.

Recorde-se que o Luxemburgo já venceu um Óscar. Foi em 2014 com "Mr Hublot”, que ganhou o Óscar de melhor curta-metragem de animação.

Futebol. Niederkorn aproxima-se dos primeiros da Liga BGL

O Niederkorn continua imparável na Liga BGL de futebol e está cada vez mais próximo dos dois candidatos ao título. Após a 20a jornada, deste fim de semana, é a equipa com mais vitórias seguidas - 10 - e está a 7 pontos da liderança.

Nesta jornada, foi vencer a Jeunesse d'Esch por 1-0 e aproveitou o empate caseiro do líder, Hesperange, 2-2 contra o último classificado, Etzella. Pior resultado obteve o F91 Dudelange, derrotado em casa, por 1-0, na receção ao Titus Pétange.

Nos outros jogos, o Differdange derrotou o Mondercange por 2 0, o Mondorf goleou o Fola por 5 - 0, o Strassen foi ganhar ao Käerjeng por 2 - 1, o Rosport venceu o Racing por 4 - 2 e o Wiltz e o Hostert empataram 2 - 2.

O Hesperange lidera o campeonato com 51 pontos, o F91 Dudelange tem menos 3 e o Niederkorn tem menos 7. O Etzella é o lanterna vermelha, com 12 pontos.

Sporting amplia série vitoriosa. Benfica soma oitavo triunfo

O Sporting impôs-se ontem ao Boavista por 3-0, em jogo da 24.ª jornada, e pela primeira vez esta temporada soma quatro triunfos seguidos na I Liga portuguesa de futebol.

Por seu lado, o líder Benfica conquistou ontem a oitava vitória consecutiva no campeonato, ao bater o Marítimo também por 3-0, na Madeira.

As águias restabeleceram os oito pontos de diferença para o segundo classificado, o FC Porto, somando agora 65 pontos. Em terceiro segue o Sporting de Braga com 55 e depois está o Sporting, com 50.

A ronda fecha hoje com o Famalicão-Casa Pia, às nove e um quarto da noite.

Textos: Redação Latina | Lusa | Contacto |