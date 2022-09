Isabel II foi a monarca que serviu durante mais anos o Reino Unido.

Atualidade em síntese 09 SET 2022

Milhares prestam homenagem a Isabel II junto ao Palácio de Buckingham

Milhares de pessoas deslocam-se ao Palácio de Buckingham em Londres para prestar homenagem à Rainha Isabel II, que morreu esta quinta-feira aos 96 anos, mostrando emoção e respeito por uma personalidade histórica



A multidão convergiu para o local apesar de nada se passar na residência oficial da Rainha em Londres, uma vez que a monarca morreu no Castelo de Balmoral, na Escócia.

Isabel II foi a monarca que serviu durante mais anos o Reino Unido. O seu reinado durou exatamente 70 anos, momento que foi assinalado em junho deste ano no Jubileu de Platina.

A partir de agora, o Reino Unido entra num período de 10 dias de luto nacional, no último dos quais se realizará o funeral de Estado de Isabel II. Entretanto, o corpo será transportado de Balmoral, na Escócia, para o Palácio de Buckingham, em Londres, onde ficará até ao funeral.

Uma cerveja ou uma tequila. O que é pior na gravidez?

Abstinência. É esta a recomendação nacional no que toca ao consumo de álcool durante a gravidez. E nem a cerveja ou o copo de vinho ocasionais são inofensivos. Na hora de comparar os potenciais riscos, uma cerveja é tão perigosa quanto um shot de tequila, como referiu à Rádio Latina Lisa Hatto, do Quai57, centro de consulta sobre adição, da associação Arcus.

Entrevistada no âmbito de uma nova campanha nacional sobre o consumo de álcool na gravidez, liderada pelo Quai57, Lisa Hatto alertou que nem vinho, nem cerveja, nem tequila: nenhuma bebida alcoólica deve constar do cardápio das grávidas. Isto não significa que ingerir uma bebida alcoólica implica obrigatoriamente problemas de saúde no bebé, mas a responsável sublinha que “mesmo um copo pode constituir um perigo”. Abstinência é a palavra de ordem. Leia mais, clicando aqui.

Dudelange volta a organizar feira medieval

A autarquia de Dudelange voltar a organizar a sua tradicional feira medieval, neste fim de semana, 10 e 11 de setembro.

Depois de dois anos de ausência, devido às restrições associadas à pandemia, a organização da feira (Butschbuerger Buergfest) promete que esta 19ª edição será "a mais impressionante de todas".

O evento vai reunir, na zona circundante à rue de la Chapelle, cerca de 90 comerciantes e artesãos, uma dúzia de grupos musicais e saltimbancos, um acampamento de cavaleiros, um grande espetáculo às 19h de sábado, um torneio equestre, gastronomia e atrações para todas as idades.

A entrada custa 9 euros para os adultos e 7 euros para jovens e pessoas vestidas com roupa de época medieval. Até aos 12 anos a entrada é gratuita. Há também preço especial para os dois dias.

“Vide-dressing”. Place de Paris transforma-se este sábado num mercado de roupa usada

A Place de Paris, no bairro da gare da cidade do Luxemburgo, transforma-se este sábado, entre as 11h e as 17h, num mercado de roupa usada.

A iniciativa é organizada pela Caritas e faz parte do projeto “Rethink your clothes”, uma campanha de sensibilização sobre o desperdício têxtil.

De acordo com a edição francesa da RTL, esta é a primeira iniciativa do género organizada pela Caritas, que, para promover a moda em segunda mão, colocou os stands de venda gratuitamente à disposição dos cidadãos que estarão no local a vender as suas roupas.

Note-se que, segundo um estudo da Caritas e do Ministério da Proteção dos Consumidores, divulgado em janeiro, cada residente desfaz-se, em média, de 12,26 kg de roupa por ano.

UE discute hoje medidas de emergência face a escalada de preços

Os ministros da Energia da União Europeia realizam hoje um Conselho extraordinário em Bruxelas para discutirem possíveis medidas de emergência a aplicar a nível comunitário para mitigar os efeitos da escalada de preços no setor energético.

Esta reunião, na qual o Luxemburgo está representado pelo ministro da Energia, Claude Turmes, é aguardada com muita expectativa.

A atual presidência checa do Conselho da UE adiantou que “os ministros serão convidados a identificar as medidas preferidas que poderiam ser implementadas a nível da UE num curto espaço de tempo para aliviar o peso dos elevados preços da energia sobre os cidadãos, serviços públicos, empresas e indústria”.

Futebol. Titus Pétange vai pôr invencibilidade de F91 Dudelange à prova

A sexta jornada da Liga BGL de futebol joga-se este fim de semana. O líder destacado, F91 Dudelange, vai jogar no terreno do Titus Pétange, onde vai tentar o sexto triunfo consecutivo. O jogo está marcado para as 16h de domingo.

No sábado, às 16h, arranca a jornada com o embate Racing -Rosport, enquanto o Etzella recebe o Hesperange às 19h.

No domingo jogam, às 16h, Mondercange - Differdange, Strassen - Käerjeng e Hostert - Wiltz. Uma hora depois o Fola d'Esch recebe o Mondorf e, por fim, o Niederkorn - Jeunesse joga-se às 18h30.

O F91 Dudelange lidera o campeonato com 15 pontos em cinco jogos, seguido pelo Hesperange, com 13. O Hostert é último, com 1 ponto.

