A música é do novo álbum da cantora, "She is Coming".

Miley Cyrus. Vídeo da música "Mother's Daughter" celebra todos os tipos de corpos

"Não lixes a minha liberdade". Esta é a frase mais repetida da nova música de Miley Cyrus, 'Mother's Daughter', do recém-editado EP "She Is Coming".

A faixa é uma homenagem ao corpo em todas as suas formas, feminino, com deficiência ou de género por género por definir. A própria artista de 26 anos criou o conceito para o vídeo em conjunto com o realizador Alexandre Moors, conhecido por já ter trabalhado com Lorde, Kendrick Lamar e Miguel. Contou também com algumas participações especiais dos modelos Aaron Philip e Casil McArthur, o skater Lacey Baker, a bailarina Amazon Ashley, a atriz Angelina Duplisea, ou Mari Copeny, a pequena ativista de 11 anos. Também Tish Cyrus, mãe de Miley, surge na música a tomar café com a filha.





Miley Cyrus é uma feminista e ativista assumida. A artista chegou a apoiar publicamente Hillary Clinton na campanha à presidência dos Estados Unidos, em 2016. Este tema vem novamente reforçar a sua posição em relação ao poder feminino. No perfil oficial do Instagram, Miley Cyrus publicou imagens do vídeo com a mensagem: "A música cria movimentos! Nós temos o poder."

O álbum "She is Coming" foi lançado em maio e o sucede a "Younger Now", de 2017. Recentemente, Miley colaborou com Mark Ronson na faixa "Nothing Breaks Like a Heart".

Os fãs tiveram uma surpresa quando a artista surgiu como atriz num episódio da série "Black Mirror, da Netflix. Miley interpreta a cantora Ashley O, um ícone da música pop que canta sobre as mulheres poderem fazer o que quiserem desde que se mantiverem empenhadas. O episódio conta até com uma versão de "Head Like a Hole", dos Nine Inch Nails, que a cantora integrou na sua apresentação durante o Festival Glastonbury.





