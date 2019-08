E é vista em clima romântico com a blogger Kaitlynn Carter, em Itália.

Miley Cyrus separa-se de Liam Hemsworth

O anúncio da separação foi feito em comunicado oficial. "Em constante evolução, mudando como parceiros e indivíduos, eles decidiram que isso é o melhor, enquanto ambos se concentram em si mesmos e em suas carreiras. Eles ainda são pais dedicados a todos aos animais que compartilham enquanto amavelmente se separam. Por favor respeitem seu processo e privacidade".



Miley, de 26 anos, e Liam, de 29, casaram-se em segredo numa cerimónia pequena em casa de ambos no Tennessee, em dezembro de 2018. Os dois atores conheceram-se durante as filmagens de A Melodia do Adeus, em 2010 e em 2012 ficaram noivos, mas não chegaram a dizer o 'sim'. Separaram-se em 2013 e reataram e 2016.

Miley sempre assumiu que não se definia apenas como heterossexual. Numa entrevista recente, chegou a admitir que "estou em uma relação hétero, mas ainda sou muito sexualmente atraída por mulheres".

A estrela pop está de férias com Kaitlynn Carter, que também anunciou recentemente a sua separação de Brody Jenner. A cantora e a blogger foram vistas em clima romântico na região da Lombardia, em Itália.