Depois de ter sido censurado em 1986, o álbum “Rubberband” de Miles Davis está a partir de hoje à venda, 35 anos depois.

Radio Latina 5 min.

Miles Davis. O regresso do além do príncipe dos trompetistas

Depois de ter sido censurado em 1986, o álbum “Rubberband” de Miles Davis está a partir de hoje à venda, 35 anos depois.

Entre outubro de 1985 e janeiro de 1986, Miles Davis passa longas horas em estúdio a gravar com Randy Hall e Zane Giles o álbum “Rubberband”, o que seria o seu primeiro trabalho para a editora Warner Bros, cortando a sua ligação histórica, que tinha durado mais de 30 anos, com a Columbia. Depois das gravações, surge a bomba atómica: a editora veta o disco.

Hoje, dia 6 de setembro de 2019 o álbum censurado de Miles Davis finalmente disponível para ser ouvido, 35 anos depois de ser censurado.

É a 17 de outubro de 1985, no Ameraycan Recording Studios de North Hollywood que Miles começa as jornadas para gravar “Rubberband”. Entusiasmado pelos primeiros temas compostos por Randy Hall e Zane Giles, o trompetista mostra euforia: “É mesmo isto, começamos a gravar amanhã”. Seria o primeiro disco na nova editora e seguia-se ao “You’re Under Arrest”, gravado em 1984.

Recorda, à Jazz Magazine, Zane Giles: “Miles era um mestre, um Yoda, e nós éramos os seus alunos. Dizia muitas vezes: ‘Não há boa ou má música’. Queria ser comercial, queria que as pessoas dançassem com a sua música. Falava-nos de Jame Brown, Scritti Politti, Cameo, Prince, Chaka Khan, Al Jarreau. Estavam previstos alguns desses artistas para o nosso projeto”.

Pode-se dizer que na base desta revolução na forma de tocar do chamado “príncipe do silêncio” estava Betty Mabry. A modelo e cantora que se movimentava nos círculos nova-iorquinos do rock e da soul music chocou com Miles, tornando-se, em 1968, a segunda esposa, com papéis passados e tudo, do trompetista. Já com o nome de Betty Davis convenceu Miles que o jazz caminhava, com a eclosão dos ruídos do free, para o seu suicídio. De música de gente que dança, tinha passado para zumbido de intelectual.

Como na “Queda de um Anjo”, de Camilo Castelo Branco, as mutações do herói desta história, influenciadas pelo amor a uma mulher, começaram pelo guarda- roupa e só passaram para a música: Miles começa a escutar, pela mão de Betty, discos de Hendrix, Otis, Sly, Cream. Pouco a pouco, o trompetista foi eletrificando as suas composições, de “Miles in The Sky” (1968) , até “In a Silent Way” (1969), o processo torna-se evidente. A influência foi duradora, mas o casamento não. Temas como “Mademoiselle Mabry” e “Back Seat Betty” contam a deterioração, feita de ciúmes e violência, em que acabou a relação amorosa.

Entre 1976 e 1980, Miles quase desapareceu, perdido entre uma vida tempestuosa e a dependência das drogas, como a cocaína, que o leva a perder momentaneamente a capacidade de controlar uma das mãos.

Foi salvo por uma intervenção familiar, da sua irmã Dorothy e de um novo amor: Cindy Lauper. O sobrinho , Vince Wilburn, que toca no “Rubberband”, lembra esses tempos: “No final dos anos 70, Miles começou a telefonar regularmente para a minha mãe, Dorothy, e pedir-lhe muitas vezes para me passar o telefone. Queria sabe o que eu e os meus amigos tocávamos e encorajava-nos. Depois veio o grão de areia, pediu-nos para tocar com ele e fez-nos ir para Nova Iorque”.

AFP

Miles Davis tinha reaparecido em 1981, com uma tema que fez algum sucesso nas rádios, “Time After Time”, de Cindy Lauper. Não tinha contudo recuperado o seu virtuosismo, mas escondia as limitações com uma banda que integrava, entre outros, o guitarrista Mike Stern, o baixista Marcus Miller e o saxofonista Bill Evans.

Em 1985, corta com a sua editora de há mais de 30 anos. Estava enfadado por ser companheiro de discográfica do também trompetista Wynton Marsalis, que não escondia as críticas ao processo de eletrificação na música de Miles Davis.

Em outubro desse mesmo ano, Davis (1926-1991) começou a gravar em Los Angeles ”Rubberband” com os produtores Randy Hall e Zane Giles.

Neste momento, a sua forma de fazer música tinha mudado radicalmente e começou a incluir ritmos de funk e soul com a ideia de ter no disco a colaboração de Al Jarreau e Chaka Khan, que consideravam o meio ideal para o seu novo caminho.

Mas o projeto não chega a sair para as ruas. O produtor da Warner Tommy LiPuma , homem importante da nova editora de Miles, que tinha trabalhado com nomes como Bill Evans, João Gilberto, Anita Baker e António Carlos Jobim, veta o novo disco do trompetista.

O produtor tinha marcado as sessões de gravação pela sua ausência, talvez para dar carta branca ao trompetista, que mais de uma vez tinha revolucionado o jazz. Mas quando escutou o resultado das gravações não quis que elas fossem publicadas pela Warner.

Miles foi tocando parte dos temas em muitos dos seus concertos, mas nunca foram publicados. Randy Hall, co-responsável com Giles Zane, desta viragem do príncipe dos trompetistas, que se viria a concretizar no album “Tutu”, diz que foi uma questão de poder: “Tommy LiPuma tinha levado Miles para a Warner e tinha uma ideia precisa do que queria que ele fizesse. Miles não estava convencido. Por isso chamou-nos, a mim e ao Giles, para fazer “Rubberband”. Esse desafio de Milles em fazer o que queria, um som funky que vinha da rua, levou o produtor a encostá-lo à parede”.

Quase 35 anos depois, em 2017, Hall, Giles e o sobrinho de Davis, Vince Wilburn, Jr., começaram a trabalhar para terminar ”Rubberband”.

O álbum, que lançado pelo selo Rhino, contém 11 músicas nas quais Wilburn volta a tocar bateria, como já fez nas sessões originais de 1985-1986.

-/dpa

Na versão final, participaram vários artistas convidados, entre eles a cantora Ledisi e Lalah Hathaway, filha de Donny Hathaway.

Davis, que toca trompete e teclado no álbum, foi acompanhado no estúdio pelos teclistas Adam Holzman, Neil Larsen e Wayne Linsey; o percussionista Steve Reid; o saxofonista Glen Burris e Wilburn na bateria.

A capa do disco é um desenho de Davis, na altura que pintava como forma de terapia para recuperar o movimento da sua mão. “A música é uma pintura que se pode escutar e a pintura uma música que se pode ver”, dizia o músico.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.