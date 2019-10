O ex-vocalista dos Delfins junta cantores e músicos portugueses da nova geração neste trabalho que é lançado a 15 de novembro.

Radio Latina 1

Miguel Ângelo está de volta com novo disco

O ex-vocalista dos Delfins junta cantores e músicos portugueses da nova geração neste trabalho que é lançado a 15 de novembro.

'Aquista' é o nome da música que une Miguel Ângelo, o veterano cantor português, ex-vocalista dos Delfins, e a jovem intérprete e compositora Surma, que ficou conhecida do grande público depois de ter participado na edição deste ano do Festival RTP da Canção.



A música integra o novo disco do cantor, 'NOVA(pop)' e Surma colabora na composição e produção.

O ponto de partida para este tema foi um pequeno livro do escritor alemão Herman Hesse, que empresta à canção não só o título, como a inspiração para o seu ambiente musical. Ambiente que está espelhado no videoclipe de 'Aquista', palavra de origem latina que significa, aquele que faz uso de águas termais.

O Hospital Termal Rainha D. Leonor, nas Caldas da Rainha, foi por isso o cenário escolhido para ilustrar o tema, num vídeo realizado por Joana Linda.

Com uma sonoridade entre a pop e a eletrónica, o mais recente trabalho de Miguel Ângelo é lançado a 15 de novembro, em Portugal, e traz várias colaborações com novos nomes da música portuguesa, entre os quais Filipe Sambado, Chinaskee e D’Alva, além de Surma.'Aquista' é a segunda música conhecida do vindouro disco, depois da apresentação de 'NOVA', há um mês. Esta canção é primeiro single do álbum e conta com a participação de Filipe Sambado e Chinaskee.



Ana Tomás