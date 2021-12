A máscara voltará a ser obrigatória nas escolas após as férias de Natal.

22 DEZ 2021

Luxemburgo. Restaurantes e cafés vão ter que fechar às 23h a partir do dia de Natal. Discotecas nem chegam a abrir

Cinco dias após a entrada em vigor da nova lei covid, o Governo revê o diploma face à preocupação gerada pela variante Ómicron do novo coronavírus.

Assim, a partir do próximo sábado, feriado do dia 25 de Natal, o setor da horeca deverá fechar portas às 23h00. Isto implica o encerramento total para as discotecas, uma vez que a hora de fecho imposta pelo Governo é normalmente a hora de abertura desses estabelecimentos noturnos.

O acesso a restaurantes e cafés também será alterado. Atualmente só pessoas vacinadas ou recuperadas podem aceder aos estabelecimentos da horeca. É o chamado CovidCheck (passe sanitário) 2G. A partir de sábado, quem não tiver a dose de reforço terá de fazer um autoteste no local para poder entrar em restaurantes e cafés. É o que o Governo chama de CovidCheck 2G+. As pessoas recuperadas também vão ter que fazer um autoteste local.

Para além do setor da horeca, nos restantes ajuntamentos mantém-se o CovidCheck 2G (vacinados e recuperados), que já é aplicado a todas as atividades de lazer e de desporto quer em espaços confinados ou ar livre. Mas há novas regras que impõem um limite no número de pessoas que se podem reunir. Assim, o 2G passa a ser obrigatório para os ajuntamentos com mais de dez pessoas e o 2G+ para os ajuntamentos com mais de 20 pessoas.

Em casa, continua a vigorar o CovidCheck 3G (vacinação, recuperação da doença ou testagem negativa) para reuniões com mais de dez convidados, com autorização prévia da Direção da Saúde. Se para o Natal tiver menos de 10 pessoas à mesa não há regras impostas sem ser as habituações precauções de distanciamento, sempre que possível, usar máscara e desinfetar as mãos. É também fortemente recomendado fazer autotestes antes das reuniões familiares.

Nas escolas, a máscara estará de regresso após as férias de Natal. Assim, a partir do dia 3 de janeiro tanto alunos como professores deverão usar máscara em todo o recinto escolar, inclusive durante as aulas.

O Governo já entrou o projeto de lei com as alterações à lei covid às instâncias competentes. O Parlamento deverá aprová-lo esta sexta-feira para entrar em vigor no sábado, dia 25 de dezembro.

Estas medidas foram anunciadas esta manhã pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em conferência de imprensa.

As novas medidas visam limitar os contactos para evitar um novo confinamento, segundo Xavier Bettel, que não esconde que a “vacina anticovid-19 é menos eficaz contra a variante Ómicron, mas continua a reduzir complicações da doença”. Daí continuar a apelar à vacinação.

Ómicron. Cinco casos confirmados no Luxemburgo

O Luxemburgo tem cinco casos da nova variante Ómicron do SARS-CoV-2 confirmados no país. Estes casos foram detetados na semana de 6 a 12 de dezembro. Uma informação avançada pela RTL e confirmada pelas autoridades sanitárias.

O primeiro caso de Ómicron em território nacional foi tornado público a 13 de dezembro. A infeção tinha sido detetada numa mulher que trabalha nas limpezas num lar do sul do país.

A nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde foi descoberta na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Luxemburgo e Portugal.

“A nova variante Ómicron do SARS-CoV-2 deverá propagar-se rapidamente no Luxemburgo e o número de novas infeções deverá aumentar consideravelmente”.

Os cientistas da Task Force Covid-19 Luxemburgo preveem que a nova variante seja dominante no país em fevereiro, considerando “plausível” haver mil novas infeções por dia nessa altura.

Tudo dependerá, segundo os cientistas, de como a população vai interagir. A recomendação continua a ser a de respeitar as medidas de higiene e de limitar os seus contactos sociais. A dose de reforço da vacina também é considerada essencial pela Task Force. Sem ela, os investigadores, apontam para cerca de três mil novas infeções por dia.

Covid-19. Mais de 5.500 casos ativos no Grão-Ducado

O Luxemburgo contabiliza atualmente 5.541 infeções ativas com o novo coronavírus. Dessas, 229 foram detetadas em testes de diagnóstico realizados na segunda-feira, segundo o relatório diário do Ministério da Saúde tornado público esta terça-feira.

Novecentos e quatro infetados morreram em território nacional desde o início da pandemia devido à covid-19.

Nos hospitais, a pressão continua elevada. Há 70 ‘doentes covid’ internados, dos quais 19 em unidades de cuidados intensivos.

Luxemburgo. Mais de um milhão de doses da vacina ‘anticovid’ administradas

A campanha de vacinação contra a covid-19 arrancou no Luxemburgo a 28 de dezembro de 2020, ou seja há quase um ano. E desde então foram administradas 1.017.782 de doses das quatro marcas de vacinas autorizadas na União Europeia (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnsson & Johnsson). A AstraZeneca já não é administrada no país.

Em breve, o Luxemburgo, tal como os restantes 26 países da União Europeia, vai ter mais uma vacina à disposição, a da farmacêutica norte-americana Novavax que recebeu o aval da Agência Europeia do Medicamento para administração de emergência na segunda-feira.

O Governo continua a apelar à vacinação, pretendendo atingir pelo menos os 80% da população ilegível vacinada. Os últimos a terem sido chamados à vacinação ‘anticovid’ foram as crianças entre os 5 e os 11 anos consideradas vulneráveis, ou seja crianças com outras doenças, ou que vivam com pessoas de risco face à covid-19.

Portugal reforça restrições no Natal e Ano Novo

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou esta terça-feira um conjunto de novas restrições para combater o agravamento da situação pandémica. Restrições que vão afetar as festividades natalícias.

Assim, nos dias 24 e 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro será obrigatório teste negativo para entrar em restaurantes, casinos e festas de passagem de ano. Estão também proibidos os ajuntamentos de mais de dez pessoas e proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

O teletrabalho também será obrigatório a partir de 25 de dezembro e bares e discotecas fecham portas a partir das meia-noite do dia de Natal.

Alemanha fecha discotecas e reduz número de pessoas nos ajuntamentos

O chanceler alemão, Olaf Scholz, adverte que a variante Ómicron será dominante na Alemanha, pelo que foi decidido limitar os contactos, mesmo entre pessoas vacinadas, a partir de 28 de dezembro.

Na sequência de uma reunião com os responsáveis das regiões (Länder), o chefe do Governo alemão decidiu restringir as reuniões a um máximo de dez pessoas, sem contar com os menores de 14 anos, enquanto os grandes acontecimentos, incluindo jogos de futebol, concertos ou eventos culturais, estarão vedados ao público.

Clubes noturnos e discotecas vão fechar em todo o país e todos os eventos que incluem dança estão proibidos.

Certificado de vacinação da UE válido só é válido 9 meses para viajar

O Certificado Digital Covid da União Europeia passou, desde esta terça-feira, a ter uma validade de 9 meses para efeitos de viagem no espaço comunitário e a incluir informação sobre doses de reforço das vacinas

Em causa está o certificado digital da UE, comprovativo da testagem (negativa), vacinação ou recuperação do vírus SARS-CoV-2, que entrou em vigor na União no início de julho. No Luxemburgo chama-se CovidCheck.

Preço da gasolina 95 baixa esta quarta-feira Luxemburgo

A gasolina 95 está mais barata, no Grão-Ducado. O preço deste combustível baixou 2,6 cêntimos por litro, a partir desta quarta-feira.

Já os preços preços do gasóleo e da gasolina 98 aumentaram na terça-feira.

Tondela está no quartos de final da Taça de Portugal

O Tondela apurou-se esta terça-feira pela primeira vez para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 3-1 na receção ao Estoril Praia, em jogo dos ‘oitavos’, entre duas equipas da I Liga.

O Portimonense assegurou, também ontem, a segunda vaga nos quartos de final da Taça de Portugal, depois de afastar o Famalicão nas grandes penalidades, após o empate registado nos 120 minutos regulamentares. O guarda-redes iraniano foi a figura na marca dos onzes metros, ao defender dois dos remates do Famalicão.

O jogo de maior cartaz dos ‘oitavos’ da Taça está marcado para quinta-feira, quando o Porto defrontar o Benfica, no Estádio do Dragão, previsivelmente, sem a presença dos treinadores dos dois clubes - Sérgio Conceição e Jorge Jesus -, que estão suspensos.

No mesmo dia, o Sporting de Braga, detentor do troféu, desloca-se ao terreno do Vizela.

O campeão em título Sporting visita esta quarta-feira o Casa Pia, do segundo escalão.

O jogo Belenenses SAD - Benfica não será repetido

A Liga Portugal decidiu chumbar o pedido de repetição do jogo entre B-SAD e Benfica.

A proposta tinha sido apresentada pelo emblema azul, depois de ter ido a jogo com apenas nove jogadores, tendo perdido por 7-0.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional aprovou ainda esta terça-feira uma alteração aos regulamentos das competições que prevê que um jogo só se possa realizar quando uma das equipas tiver, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.

A B-SAD queria que a decisão tivesse efeitos retroativos para que o jogo com as ‘águias’ fosse repetido, mas a maioria dos clubes votou contra e o documento nem chegou a ser discutido.

