O documentário vai ter seis episódios e será sobre a primeira experiência na faculdade de quatro afro-americanos.

Radio Latina 1

Michelle Obama lança série documental no Instagram

O documentário vai ter seis episódios e será sobre a primeira experiência na faculdade de quatro afro-americanos.

O casal Barack e Michelle Obama continua a apostar em conteúdos multimédia para passar mensagens sociais. Através da produtora fundada por ambos, Higher Ground, a ex-primeira-dama assinou um acordo para lançar uma série de documentários através da plataforma de vídeo do Instagram, o IGTV.

A série vai chamar-se “A Year of Firsts” e, segundo o The Guardian, vai acompanhar as dificuldades do primeiro ano de universidade de quatro alunos afro-americanos.

Estes estudantes fazem parte do programa 'Reach Higher', uma iniciativa criada por Michelle quando ainda estava na Casa Branca, com o propósito de melhorar a educação no país. Não foi ainda anunciada data de estreia.



Em 2019, Michelle e Obama lançaram o documentário "American Factory", na plataforma Netflix. A produção conta a história do que aconteceu quando uma empresa chinesa assumiu uma fábrica abandonada da General Motors.





Ana Patrícia Cardoso