Michael Jackson. Documentário revela as circunstâncias da morte da estrela da pop

"Killing Michael Jackson" é o novo documentário sobre a morte do cantor. Nele são axibidas imagens inéditas do quarto do cantor e daquilo que se passou na noite em que morreu.

Dez anos após a morte de Michael Jackson, ainda persiste uma onda de mistério e curiosidade mórbida sobre as circunstâncias em torno do dia 25 de junho de 2009. O documentário "Killing Michael Jackson", disponível na QuestRed, plataforma de televisão digital britânica que pertence à Discovery, revela fotografias inéditas do quarto em que o cantor foi encontrado morto.

Há uma década, o mundo ficou em choque. Morria uma das maiores lendas da música, em circunstâncias duvidosas. Jackson, 50 anos, prepara-se para voltar aos palcos numa digressão mundial. Os fãs aguardavam ansiosamente o regresso do "rei", após anos longe dos holofotes. Essa tour nunca viria a acontecer.

O cantor foi encontrado sem vida depois de uma paragem cardíaca atribuída a uma dose fatal de propofol, um anestésico. Conrad Murray, o médico responsável, foi condenado pelo homicídio involuntário do cantor em 2011 e chegou a cumprir dois anos de prisão.



O novo filme vem contar os detalhes da sua morte, contados por quem a testemunhou, em primeira mão. Orlando Martinez, Dan Myers e Scott Smith foram os três detetives envolvidos na investigação e contam agora o ambiente com que se depararam. Até hoje, não tinham sido mostradas imagens do interior da casa de Los Angeles da estrela da pop.

Longe de ser o quarto luxuoso digno de um ícone, a desordem e excesso de medicação tomaram conta do espaço. “Havia pedaços de papel colados, espelhos e portas com pequenos slogans ou frases por todo o quarto ”, revelou Orlando Martinez. Michael estaria a receber tratamento, no entanto, Martinez afirma que "não parecia um quarto apropriado para prestar qualquer tipo de tratamento".

Ainda assim, o que chamou mais a atenção no filme e está a gerar nova polémica foi o fato de terem sido encontrados uma boneca na cama e imagens publicitárias de bebés. Um cenário excêntrico, como o seu proprietário.





Um saco de medicamentos do médico estava escondido na propriedade. Segundo os investigadores, este prova que “em algum momento da emergência médica, o doutor Murray parou de dar assistência para limpar tudo”. O saco continha "todo o tipo de lixo. As agulhas, as garrafas vazias, tudo o que deveria estar presente no quarto quando lá chegámos", afirma Martinez.

Depois de cumprir a pena de prisão, Conrad Murray, apelidado de "Doutor Morte" chegou a publicar o livro "This is it: the secret lives of Dr. Conrad Murray e Michael Jackson", em 2016. Até esse ano, vivia na Flórida. Hoje em dia, não se sabe do seu paradeiro.

O legado de Michael Jackson continua a dividir opiniões. Após anos sem se falar do assunto, em março de 2019, a HBO lançou o documentário "Leaving Neverland", em que Wade Robson e James Safechuck dão o seu testemunho e confirmam que foram abusados, durante anos, pelo cantor. As imagens mostram-os ainda muito jovens a acompanhar Jackson em todas as digressões e a dormir no seu quarto, com o consentimento dos pais.

Em 2005, Michael Jackson respondeu em tribunal às acusações de violar um menor (Gavin Arvizo, de 13 anos). Durante quatro meses, a conduta do cantor foi escrutinada e vários jovens deram o seu testemunho, incluindo Macaulay Culkin e Wade Robson. Ambos afirmaram que nada se tinha passado com Michael. Em 2013, Robson mudou o seu testemunho e admitiu os abusos sexuais. No final, o júri considerou Michael inocente de todas as acusações. Até hoje, ainda nada foi provado em tribunal.





