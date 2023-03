Descontentamento com o salário, horas extraordinárias por pagar ou ainda medo de perder o posto de trabalho são as razões apontadas para esta insatisfação no setor.

Metade dos trabalhadores do setor financeiro quer mudar de emprego

Um pouco mais de metade das pessoas que trabalham no setor financeiro pensa muitas vezes em mudar de emprego.

Descontentamento com o salário, horas extraordinárias por pagar ou ainda medo de perder o posto de trabalho são as razões apontadas para esta insatisfação no setor, segundo uma sondagem realizada pela central sindical OGBL.

O sindicato questionou cerca de 450 trabalhadores do setor financeiro e 52,5% disseram querer mudar de emprego. A OGBL frisa que tornar o setor mais atrativo tem de ser uma prioridade.

Esta sondagem revela ainda que 80% das pessoas sondadas gostariam de trabalhar mais a partir de casa para conseguir conciliar melhor a vida de família com a vida profissional.

No final do ano passado, o setor financeiro empregava 53.111 trabalhadores, o que representa 11,23% do total de pessoas que trabalham no Luxemburgo.

ULC propõe abolição da classe fiscal 1A para reforçar poder de compra

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) apresentou esta terça-feira um extenso pacote de reivindicações aos partidos políticos, com vista às eleições legislativas marcadas para 8 de outubro.

No que toca ao fortalecimento do poder de compra dos consumidores, a ULC exige a abolição da classe fiscal 1A (que inclui famílias monoparentais) e a passagem destas pessoas para a classe fiscal 2 (equivalente aos casais). A ULC lembra que as mães e os pais solteiros têm um custo de vida mais elevado do que os casais, sobretudo por causa das despesas com a habitação.

O organismo de defesa dos consumidores exige ainda mexidas no setor da habitação, como o combate à especulação imobiliária e ao aumento excessivo dos preços. Entre outras medidas, a ULC pede medidas concretas contra tarifas bancárias abusivas, a manutenção do acesso ao dinheiro líquido e mensalidades mais acessíveis nos lares de idosos. Leia aqui, o artigo na íntegra.

“Números execráveis”. Cerca de 30 mortos nas estradas em 2022

Apesar de os dados serem ainda provisórios, a associação Segurança Rodoviária estima em cerca de 30 o número de pessoas que perderam a vida em acidentes de viação no ano passado. Em 2021, foram 24.

Ouvido pela Rádio Latina, Paul Hammelmann, presidente da associação, falou em “números execráveis”, que acredita estarem relacionados com o período pós-covid. Leia aqui o artigo na íntegra.

Radares nos três túneis da A7 começam hoje a multar

Os radares de trânsito “inteligentes” nos túneis de Stafelter, Grouft e Gousselerbierg na autoestrada A7 entram esta quarta-feira (15 de março) na fase repressiva, ou seja, quem não respeitar o limite de velocidade será multado. A informação foi avançada pelo Ministério da Mobilidade.

Estes radares calculam a velocidade média dos veículos ao longo de todo o comprimento dos túneis, onde o limite máximo de velocidade é de 90km/h. Uma tolerância de 3 km/h é deduzida do valor calculado.

Estes radares também se adaptam às reduções do limite de velocidade máxima indicado pela CITA, por exemplo, no caso de um estaleiro de construção ou de um incidente no túnel. As tolerâncias correspondentes são então aplicáveis.

O primeiro radar deste tipo está em funcionamento desde 1 de dezembro de 2021 no túnel de Markusberg, na autoestrada A13. Existem atualmente cinco radares deste tipo no Luxemburgo.

Perito alemão defende que nova prisão em Sanem não era necessária

“A nova prisão de Sanem não era necessária”. Esta é a opinião de Thomas Galli, um antigo diretor de prisão na Alemanha. De passagem pelo Luxemburgo, este perito confiou à rádio 100,7 que a construção desta prisão, que pode acolher até 400 detidos em prisão preventiva, pode ter “uma evolução negativa”.

Segundo Thomas Galli, os lugares criados com a construção desta prisão irão ter como consequência que os tribunais irão enviar, em caso de dúvida, um suspeito para a prisão preventiva, em vez de encontrar outra solução, com a utilização de pulseiras eletrónicas.

Este antigo diretor de prisão acrescenta ainda que um dos pontos negativos do sistema prisional do Luxemburgo é o número elevado de detidos em prisão preventiva, que ficam fechados durante um longo período de tempo. Segundo Thomas Galli, as autoridades deveriam recorrer a alternativas para fazer baixar o número.

A nova prisão também já foi contestada pela “Eran, Eraus… an Elo?” (Dentro, Fora… E Agora, na tradução em português). Esta associação defende que 85% dos detidos no Luxemburgo não deviam estar encarcerados. Argumenta ainda, baseando-se em estudos internacionais, que no Grão-Ducado, a maioria dos reclusos está detida por delitos menores como assaltos simples ou pequenos delitos relacionados com estupefacientes.

Penúria de medicamentos. LCGB exige plano de ação nacional

“Apesar das chamadas de atenção de vários profissionais para a falta de medicamentos nas farmácias do Luxemburgo, o Governo continua a não agir”. Esta é pelo menos a opinião da central sindical LCGB.

Num comunicado, o sindicato frisa que em vez de propor soluções para paliar a falta de certos medicamentos, os políticos preferem esconder-se atrás de problemas de aprovisionamento a nível mundial.

Daí a reivindicação de pôr em prática um plano de ação nacional que teria como objetivo colocar um termo aos problemas de aprovisionamento de medicamentos.

No documento pode ainda ler-se que, face à falta de reatividade da ministra da Saúde e do ministro da Segurança Social – “que parecem querer esperar que o problema se resolva sozinho”, a LCGB pede ações concretas para fazer face à gravidade da situação.

Uma das soluções seria publicar uma lista de todos os medicamentos que apresentaram regularmente uma indisponibilidade. Sob base dessa lista, deveria-se então criar uma reserva nacional de medicamentos ou então permitir o reembolso dos medicamentos comprados na Grande-Região.

Fim do isolamento. O que fazer se testar positivo

O Luxemburgo prepara-se para levantar as principais restrições relacionadas com a covid-19, que estiveram em vigor, de diferentes formas, durante três anos. Uma das principais novidades prende-se com o fim do isolamento das pessoas infetadas.

O projeto de lei sobre a nova ‘lei covid’, que deve entrar em vigor a 1 de abril, refere que “a medida mais incisiva em termos de atentado à liberdade individual” vai ser abolida. Trata-se do isolamento dos infetados, que atualmente é de quatro dias. O texto, da autoria da ministra da Saúde, Paulette Lenert, justifica a decisão com o facto de muitos países já terem dado este passo, entre os quais a vizinha França, “sem que isso tenha tido um efeito desfavorável ao nível da evolução da pandemia”.

Higiene, teste e evitar contactos com pessoas vulneráveis

Apesar do fim do isolamento , a nova ‘lei covid’ continua a apelar à prudência da população. “Como para qualquer infeção respiratória aguda, é no entanto fortemente recomendado às pessoas que testem positivo para a covid-19, assim como àquelas que tenham estado em contacto com pessoas infetadas e que sejam suscetíveis de desenvolver a doença, que respeitem os cuidados de higiene, façam o teste e evitem estar em contacto com pessoas consideradas frágeis”, pode ler-se no projeto de lei. Esta forma de proceder não deixa de ser uma obrigação legal, passando a ser uma recomendação.

Além do isolamento, o texto estipula também o fim do uso obrigatório da máscara em lares de idosos e hospitais – os únicos locais onde a proteção facial ainda era exigida. Apesar de disso, a lei vai continuar a autorizar o uso da máscara, um aspeto legal necessário para que o uso da proteção facial não colida com a lei que proíbe a dissimulação do rosto em público. Sobre o fim da obrigatoriedade da máscara, o projeto de lei indica também que “continua no entanto a ser recomendado usar uma máscara para efeitos de proteção em certas circunstâncias”.

Nova ‘lei covid’ vai acabar com a reserva sanitária

Foi criada durante a pandemia para evitar que faltassem médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde quando os hospitais não tinham mãos a medir. Agora, a nova ‘lei covid’ que o Luxemburgo se prepara para adotar vai acabar com a reserva sanitária.

O projeto de lei, aprovado na sexta-feira em Conselho de Ministros, estipula, entre outras medidas, o fim do uso obrigatório da máscara em lares de idosos e hospitais e o fim do isolamento obrigatório de quatro dias em caso de infeção.

Outra das novidades é a abolição da reserva sanitária e das condições específicas que, nos últimos anos, permitiram o recrutamento extraordinário de profissionais de saúde. Recorde-se que, no pico da pandemia, a legislação chegou a permitir que profissionais de saúde em situação de pré-reforma pudessem continuar a trabalhar, por exemplo.

Todas estas regras saem de cena no final deste mês. Mas, até ao final do ano, continuarão ainda em vigor algumas regras relacionadas com a vacinação. Por exemplo, as farmácias continuar a ter autorização para administrar a vacina a pessoas com mais de 16 anos. Leia aqui, o artigo na íntegra.

Há cada vez mais pessoas a recorrerem à eutanásia no Luxemburgo

Cinquenta e oito. É o número de pessoas que recorreram nos últimos dois anos à eutanásia no Luxemburgo. Um número que está claramente a progredir, uma vez que entre 2019 e 2020 houve 41 pessoas.

Estes dados constam do último relatório da comissão nacional para o controlo da eutanásia, que é apresentado de dois em dois anos. Um documento que foi esta terça-feira transmitido ao Parlamento.

Apesar este aumento mostrar que as pessoas estão melhor informadas sobre a eutanásia, o relatório sublinha que ainda é preciso intensificar a informação sobre o tema e oferecer uma formação especial aos médicos.

Na maioria dos casos, as pessoas que pediram a eutanásia tinham cancro ou estavam em estado de fim de vida. Leia aqui o artigo na íntegra.

Vaticano. Jean-Claude Hollerich vai deixar de ser presidente dos bispos da UE

O cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo, vai terminar o seu mandato de cinco anos como presidente da comissão dos episcopados católicos da União Europeia (COMECE).

Jean-Claude Hollerich foi eleito em março de 2018 e teve um mandato marcado por grandes desafios como o Brexit, a pandemia da covid-19 e a guerra na Ucrânia.

Os 27 bispos delegados europeus vão eleger, no próximo dia 22 de março, o sucessor de Hollerich e quatro vice-presidentes para um mandato de cinco anos, de 2023 a 2028. No mesmo dia, os bispos da UE vão reunir-se com o Secretário de Estado da Santa Sé, Pietro Parolin.

Já na quinta-feira, 23 de março, a nova presidência e os bispos delegados serão recebidos em audiência pelo Papa Francisco, com quem irão discutir questões da atualidade europeia, como a promoção da paz ou as políticas de migração e asilo da UE.

Jean-Claude Hollerich vai continuar a ser uma das principais figuras de confiança do Papa, mantendo os cargos de membro da Congregação para a Educação Católica, relator-geral da próxima assembleia geral do Sínodo dos Bispos e vice-presidentes do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (diferente de comissão dos bispos da UE).

Direito a pagar com ‘cash’. Petição de português é debatida hoje

Jorge Simões, o português que lançou uma petição a reclamar que o direito a pagar com ‘cash’ seja inscrito na constituição luxemburguesa, vai hoje ao Parlamento defender a iniciativa.

O debate, na presença dos deputados e de membros do Governo, acontece no seguimento da petição lançada pelo luso-luxemburguês e assinada por mais de cinco mil pessoas.

Entrevistado em novembro pela Rádio Latina, Jorge Simões explicou aquilo que o levou a lançar a petição. Em causa, um episódio com um amigo que, devido a um erro, ficou com as contas bloqueadas durante um fim de semana, vendo-se forçado a pedir dinheiro emprestado. Jorge nunca se esqueceu desse episódio, mas a ideia de lançar uma iniciativa concreta surgiu ao ter conhecimento de uma petição pela preservação dos pagamentos com dinheiro na Áustria.

O luso-luxemburguês não é contra pagamentos eletrónicos, mas diz que não poder pagar com dinheiro é um atentado à liberdade individual. Ao pagarmos com cartão, perdemos essa liberdade, explica. “O que eu fizer com o meu cartão, o banco está ao corrente. O Governo está ao corrente”, lamenta ilustrando que, se comprar uma Coca-Cola, até a companhia de seguros pode vir a saber.

Embaixador de Portugal recebido pela ministra do Interior

O novo embaixador de Portugal no Luxemburgo continua a sua ronda de visitas de cortesia aos governantes luxemburgueses.

Pedro de Sousa Abreu foi recebido esta terça-feira pela ministra do Interior, Taina Bofferding, com quem abordou os temas das eleições locais no Grão-Ducado e a violência doméstica.

Sobre as eleições comunais, marcadas para 11 de junho, o Ministério do Interior refere numa nota de imprensa que as duas partes realçaram a importância da inscrição dos portugueses nos cadernos eleitorais para poderem votar eleições locais.

Quanto ao tema da violência doméstica, a ministra e o embaixador acordaram voltar a trabalhar juntos na sensibilização da comunidade portuguesa sobre os programas de apoio disponíveis no Grão-Ducado.

Nova jornada de greve contra reforma das pensões em França com cidades cheias de lixo

A greve geral dos trabalhadores franceses contra a reforma das pensões prossegue esta quarta-feira, com o setor de recolha do lixo em Paris parado até 20 de março e os sindicatos a prometerem paralisar mais setores nas próximas semanas.

Com dois meses de greves constantes, os protestos contra o aumento da idade da reforma continuam esta quarta-feira, num momento chave em que se reúne a comissão paritária de deputados e senadores para encontrar um acordo para o texto final.

Caso esta comissão consiga um acordo ainda hoje, o texto final deverá ser votado na manhã de quinta-feira no Senado e na quinta-feira à tarde no Parlamento.

Os sindicatos, unidos contra esta reforma desde o início da luta, já prometeram estar presentes à porta da Assembleia Nacional na quinta-feira.

O movimento contra as reformas espera, hoje, pelo menos 800 mil pessoas nas ruas de França.

FC Porto eliminado pelo Inter Milão nos 'oitavos' da Liga dos Campeões

O FC Porto foi ontem eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao empatar a zero na receção ao Inter Milão, em encontro da segunda mão, depois do desaire em San Siro por 1-0.

Face à eliminação dos ‘dragões’, a representação lusa nos quartos de final fica entregue em exclusivo ao Benfica, que afastou o Club Brugge.

