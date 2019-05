Gaga encarnou personagens e acabou de lingerie nas escadas do Met.

Met Gala. Lady Gaga é destaque com quatro looks diferentes

Todos os anos, a primeira segunda-feira de maio é sinónimo de Met Gala, que vai na 71ª edição, organizado por Anna Wintour. As maiores celebridades do “show business” reúnem-se no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, e vestem-se a rigor consoante o tema do ano.

A edição de 2019 tinha como tema “Camp: Notes on Fashion”, inspirado no ensaio de Susan Sontag, em 1964, em que é exaltado tudo o que é exagero, superficial e estilo acima de conteúdo.

Várias estrelas pisaram a passadeira rosa vestidas de acordo com o conceito mas Lady Gaga, uma das anfitriãs, juntamente com Harry Styles e Serena Williams, levou o momento das fotografias para outro patamar, transformando-o numa performance.

Ao longo de quatro “looks” diferentes, entre vestidos rosas e pretos, Gaga encarnou personagens e acabou de lingerie nas escadas do Met. Habituada a surpreender os fãs, esta vez não foi exceção. Resta saber o que usou toda a noite, durante o baile.

Ana Patrícia Cardoso