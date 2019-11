O artista foi laureado do prémio de JAZZ do Conservatório do Luxemburgo em 2017.

Merveil Doussiema "de mãos dadas" com a música na Radio Latina

O artista foi laureado do prémio de JAZZ do Conservatório do Luxemburgo em 2017.

Originário de uma família de músicos, Merveil Doussiema, talentoso músico de origem togolesa, chegou ao Luxemburgo em 2014. Com uma vasta experiência na bagagem e grande versatilidade musical (canta, toca piano, guitarra e bateria), o artista tocou com grandes nomes da música Togolesa como King Mensah, Toofan, Afia Mala, Jim Home e Jacob Desvarieux, líder do célebre grupo "Kassav".

O apelo e a ambição artística "falaram" mais alto e, chegado ao Luxemburgo, Merveil Doussiema inscreve-se no Conservatório e participa no Jazz Rally 2015.

Cada vez mais solicitado por artistas e cantores do Luxemburgo e da Grande Região, graças ao seu talento, foi laureado do prémio de Jazz do Conservatório em 2017.

Merveil Doussiema é o convidado do espaço entrevista/showcase esta sexta-feira, 29 de novembro, na Radio Latina. O artista vai interpretar, ao vivo, alguns dos seus originais.

Acompanhe o showcase na Radio Latina, com Merveil Doussiema, através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e em latina.lu.

Siga a atualidade do artista na sua página facebook Merdou.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves