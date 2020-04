O mercado semanal de Dudelange vai reabrir amanhã (quinta-feira). A reabertura estende-se também ao mercado mensal. A decisão foi anunciada pelo burgomestre local, Dan Biancalana, e pelo colégio de vereadores.

Mercado de Dudelange vai reabrir esta quinta-feira

Os mercados estavam até agora fechados no âmbito das medidas preventivas associadas à pandemia de covid-19, mas com o início do desconfinamento progressivo, a comuna de Dudelange decidiu reabrir os dois mercados.

O mercado semanal recomeça esta quinta-feira, mas com regras: é obrigatório o uso de máscaras de proteção, os dois metros de segurança e ainda o respeito pelas marcas das filas no chão, em frente aos stands, refere a autarquia em comunicado.

O serviço de entrega ao domicílio, assegurado por grande parte dos comerciantes do mercado, continua a funcionar. O mercado mensal vai reabrir em data a anunciar.



