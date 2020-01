A sustentabilidade é a base da escolha da ementa para cerimónia dos prémios de Hollywood nas áreas da televisão e do cinema. Os Globos são entregues este domingo.

Menu dos Globos de Ouro vai ser vegan

A 77.ª edição dos Globos de Ouro, os prémios que Holywood atribui ao que de melhor se fez nas áreas da televisão e cinema, nos 12 meses anteriores, realiza-se este domingo, 5 de janeiro, em Beverly Hills, e vai ter uma ementa especial para os convidados.

O menu deste ano vai ser vegan, a pensar na sustentabilidade do planeta, noticia o 'The Hollywood Reporter'.

Para começar será servida uma sopa de beterraba, a que se seguirão vários pratos principais, que incluem cogumelos assados, risotto de cogumelos e couve Bruxelas assada com cenoura e gavinhas de ervilhas. Como sobremesa, adianta a publicação, será servido Bolo Ópera, um doce francês feito com fatias de pão de ló e amêndoa, xarope de café e cobertura de chocolate.

Esta decisão, tomada pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pelo evento e pela atribuição das distinções, fará da cerimónia dos Globos de Ouro a maior entrega de prémios, com este tipo de regra alimentar, alguma vez realizada.

Mas nem só de ementa vegan se faz o esforço de sustentabilidade deste ano na cerimónia dos Globos. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood planeia igualmente reutilizar a passadeira vermelha deste ano em futuros eventos e reduzir o plástico, pelo que a água será servida em garrafas de vidro. "As crise climática está à nossa volta e temos de pensar no novo ano e na próxima década. Por isso começámos a falar entre nós sobre a possibilidade de fazermos algo simbólico (...) A comida que comemos, a forma como é processada, como cresce e como é desperdiçada", afirmou o presidente do organismo, Lorenzo Soria, em declarações ao 'The Hollywood Reporter'.

Os favoritos aos prémios

Na edição deste ano dos Globos de Ouro, que, em algumas categorias, servem de antecâmara aos Óscares, as plataformas de streaming lideram as nomeações.

À frente está a Neflix, com 17 indicações e incluindo as categorias principais, entre as quais a de Melhor Filme Dramático, onde concorre com três produções: 'Marriage Story', de Noah Baumbach, 'O Irlandês', de Martin Scorsese, e 'Dois Papas', de Fernando Meirelles.

'Marriage Story' e 'O Irlandês' lideram no número de nomeações atribuídos a filmes de longa-metragem, respetivamente, com seis e cinco indicações.

Atrás da Netflix estão a HBO , com 15 nomeações, e a Sony, com oito.



Nos prémios dedicados às produções de cinema, estão ainda indicados, para Melhor Filme de Comédia ou Musical, os filmes 'Dolemite Is My Name', de Craig Brewer, 'Jojo Rabbit', de Taika Waititi, 'Knives Out: Todos São Suspeitos', de Rian Johnson, 'Era uma vez... em Hollywood', de Quentin Tarantino, e 'Rocketman', de Dexter Fletcher.



Em termos gerais, relativamente aos nomeados da sétima arte, o filme de Tarantino é um dos que tem mais nomeações, empatando com as cinco indicações de 'O Irlandês'.

Já nas séries, o destaque vai para 'Chernobyl', 'The Crown' e 'Unbelievable', que lideram a corrida com quatro indicações cada.

As atrizes e os atores mais nomeados

Entre os prémios principais contam-se ainda os de representação, divididos por sexo e por género cinematográfico.

Assim, na categoria de Drama, as atrizes nomeadas são Cynthia Erivo, em 'Harriet', Scarlett Johansson, em'Marriage Story', Saoirse Ronan, em 'Mulherzinhas', Charlize Theron, em 'Bombshell -O Escândalo', e Renée Zellweger, em 'Judy'.

Na mesma categoria, mas na área masculina estão Christian Bale, por 'Le Mans '66: O Duelo', Antonio Banderas, por 'Dor e Glória', Adam Driver em' Marriage Story', Joaquin Phoenix por 'Joker' e Jonathan Pryce, pelo filme 'Dois Papas'.

Na corrida para o prémio que distingue as melhores interpretações femininas em Comédia ou Musical, estão Ana de Armas, por 'Knives Out', Awkwafina, em 'A Despedida', Cate Blanchett, por 'Onde Estás, Bernardette?', Beanie Feldstein, em 'Booksmart' e Emma Thompson, por 'Late Night'.

Nos homens, os nomeadoss são Daniel Craig, em 'Knives Out', Roman Griffin Davis, por 'Jojo Rabbit', Leonardo DiCaprio, no filme 'Era uma vez... em Hollywood', Taron Egerton, pelo musical 'Rocketman') e Eddie Murphy, em 'Dolemite is My Name'.

Veja a lista completa dos nomeados aos Globos de Ouro aqui.

