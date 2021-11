A injeção suplementar é recomendada.

Janssen

Menos de 40% adere à dose de reforço

Cerca de 38% das pessoas que foram vacinadas com o fármaco Janssen, recorreram à segunda dose de reforço, recomendada pelo Ministério da Saúde.

A pedido da Rádio Latina, o Ministério da Saúde esclarece que desde o início da campanha de vacinação, 42.761 foram inoculadas com a vacina de dose única, sendo que, para já, 16.203 pessoas seguiram as recomendações das autoridades sanitárias e receberam a dose de reforço, ou seja à volta de 38%.

Os primeiros convites para receber a dose adicional da vacina anticovid-19 foram enviados em meados de outubro, seguindo assim uma recomendação do Conselho Superior do Doenças Infecciosas. O reforço da Janssen é uma injeção da vacina RNA mensageiro, ou seja, das farmacêuticas Pfizer ou Moderna (para os mais de 30 anos). Um mês depois do lançamento desta campanha, cerca de 38% já aderiram.

A vacina de reforço para as pessoas que receberam a dose única da Janssen pode ser dada quatro semanas depois da primeira injeção.

Note-se que o certificado de vacinação mantém-se válido para as pessoas que levaram uma dose única do fármaco Janssen e que decidem não levar a vacina de reforço. Uma confirmação feita nos finais do mês de outubro à Rádio Latina por fonte do Ministério da Saúde.

Susy Martins