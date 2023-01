Estrangeiros podem votar nas próximas comunais sem que tenham de viver no país há cinco anos. Mas têm de estar registados.

Comunais 2023

Menos de 200 cabo-verdianos inscritos para votar

A cinco meses das eleições comunais, o número de cabo-verdianos inscritos para votar está abaixo dos 200. No caso dos brasileiros, desce para 102.



Segundo dados divulgados à Rádio Latina pelo Ministério da Família e Integração, há 162 cabo-verdianos atualmente registados para votar no ato eleitoral de junho, o que corresponde a 7,7% do total. Já o de brasileiros representa apenas 3,9%.

Como a Rádio Latina já tinha noticiado, a taxa de portugueses registados é de 15,4%. Em números absolutos, são cerca de 11.700, sendo que a percentagem de inscritos está acima da média de estrangeiros, que é de 11,2% (28.657).

O Ministério da Família adianta ainda que, no total, há 11.983 lusófonos recenseados. Eles são 14,7% do total.

Note-se que, nas próximas autárquicas, todos os residentes estrangeiros poderão votar, independentemente do tempo de residência no país. Têm apenas de estar recenseados, ter 18 anos no dia das eleições, não estar privados do direito de voto no Luxemburgo ou no país da origem (a não ser que o tenham perdido por terem mudado de país), viver na comuna em questão aquando do recenseamento.

No caso dos cidadãos oriundos de países fora da União Europeia ou do Espaço Schengen, têm de possuir uma autorização de residência válida (‘carte ou titre de séjour’).

Artigo: Diana Alves | Foto: Pierre Matge