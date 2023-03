Para 7%, 2023 vai ser sinónimo de despedimentos.

Atualidade em síntese 31 MAR 2023

Menos construções preocupam arquitetos do Luxemburgo

Menos construções significam para os arquitetos menos trabalho. Segundo um estudo, cerca de metade dos escritórios de arquitetos dizem que a sua situação económica ainda é satisfatória. Mas para 21% a situação está a degradar-se. E a situação não deverá melhorar nos próximos meses.

Para 67% dos arquitetos vai ser possível manter a atividade até ao outono, porém para 23% a quantidade de trabalho está a diminuir drasticamente.

Neste clima de incertezas, o setor prevê recrutar menos trabalhadores. Apenas um escritório sobre cinco tem a intenção de reforçar a sua equipa em 2023. Para 7%, este ano vai ser mesmo sinónimo de despedimentos.

Daí o alerta por parte dos arquitetos ao Governo, para que este atue rapidamente, adotando medidas que permitam aumentar a confiança de todos os atores implicados na construção.

O setor conta com 779 escritórios no Grão-Ducado, empregando à volta de 6 mil pessoas.

Salário qualificado vai ultrapassar 3.000 euros e não-qualificado 2.500

As pensões sobem 2,5% amanhã, primeiro dia de abril, mês em que sai de cena o crédito fiscal de energia. E há quem fique a perder com a troca.

De acordo com dados oficiais, uma reforma de 2.000 euros, por exemplo, terá um aumento de 50 euros, valor inferior aos 84 euros do crédito fiscal de energia.

Vêm aí várias mexidas nos salários e pensões Vai haver dinheiro a entrar e a sair. Saiba do que se trata.

Recorde-se que, a partir de amanhã, o salário mínimo e as pensões aumentam 2,5%. Trata-se da indexação de julho do ano passado que foi adiada.

Segundo os novos dados do Statec, o salário mínimo para trabalhadores qualificados será de 3.009 euros brutos por mês, enquanto o salário não-qualificado será de 2.508 euros. Lei aqui o artigo na íntegra.

Hospitais Robert Schuman alargam horário de consultas de IRM a partir de abril

O grupo hospitalar Robert Schuman vai alargar o horário de atendimento dos exames de ressonância magnética, com consultas ao sábado, a partir de 1 de abril.

O objetivo é facilitar o acesso e reduzir os tempos de espera para exames de IRM, refere o grupo hospitalar em comunicado.

Os novos horários serão oferecidos aos pacientes do Hospital de Kirchberg e da ZithaKlinik, a partir de 1 de abril, das 8h às 12h e aos sábados.

Futuramente, está previsto aumentar o horário aos sábados para um total de 8 horas.

Bélgica vai cooperar com Luxemburgo para não deixar farmácias sem 'stock'

Os governos do Luxemburgo e da Bélgica assinaram, esta semana, vários protocolos no âmbito da 12ª edição da Gäichel, a reunião conjunta dos executivos dos dois países, que decorreu em Bruxelas. Um deles é sobre cooperação transfronteiriça no domínio da saúde.

Segundo o Executivo luxemburguês, este acordo, assinado pelos ministros da Saúde dos dois países, tem como objetivo melhorar o acesso aos cuidados de saúde e garantir a sua continuidade na área transfronteiriça.

Penúria de medicamentos. “Nunca pensei que iria haver uma tal situação” Alain de Bourcy explica que para certos medicamentos não há alternativas e que os farmacêuticos não sabem o que dar às pessoas.

Além da prestação de cuidados de saúde, os representantes dos dois governos discutiram também a escassez de medicamentos, cuja grande maioria provém da Bélgica. Os dois países concordaram em realizar intercâmbios regulares de forma a assegurar que o novo mecanismo de controlo belga não terá um impacto negativo no acesso aos medicamentos no Luxemburgo.

Jatos privados entre Luxemburgo e Metz/Nancy. Greenpeace lança alerta

Alerta da Greenpeace. O número de voos de jatos privados no Luxemburgo atingiu níveis recorde em 2022, aumentando 67% face ao ano anterior. Só em 2022 foram operados 2.767 voos por jatos privados no país.

Os dados estão num novo estudo encomendado pela organização não-governamental, que alerta que esta é uma tendência que se verifica em toda a Europa. A ONG reivindica a proibição dos jatos privados ultra-poluidores e dos voos curtos.

De acordo com a organização, a maior parte de voos de jatos privados com partida do Luxemburgo têm como destino Genebra, Paris e Londres. Mais grave ainda é o facto de no ano passado terem sido operados 29 voos em jatos privados entre o Grão-Ducado e Metz, numa distância de pouco mais de 70 km. Leia aqui o artigo na íntegra.

Estudantes não podem trabalhar mais de 346 horas por ano

As férias escolares são para muitos estudantes sinónimo de descoberta do mundo do trabalho para ganhar algum dinheiro. Os alunos a partir dos 15 anos podem trabalhar, no máximo, dois meses por ano, ou seja 346 horas.

Segundo a plataforma Myguichet.lu, para este tipo de casos existe um contrato específico. Não se trata de um contrato de trabalho, mas de um contrato de compromisso.

Há várias condições para poder beneficiar deste estatuto: ter pelo menos 15 anos e menos de 27, e estar inscrito num estabelecimento escolar, frequentando de forma regular as aulas a tempo inteiro. Leia aqui o artigo na íntegra.

Sam Tanson confirmada como cabeça de lista nacional dos Verdes

Era praticamente uma certeza, depois da mudança dos estatutos do partido, no final de fevereiro, e esta semana tornou-se oficial. Sam Tanson é a cabeça de lista nacional do Déi Greng às eleições legislativas de outubro.

A ministra da Justiça e da Cultura foi eleita por unanimidade pelos 200 congressistas dos Verdes. Pela primeira vez, o partido terá um cabeça de lista único a nível nacional, em vez do duo paritário, homem-mulher.

Motivos para não ter medo do voto obrigatório Se não se recenseia por causa do voto obrigatório, damos-lhe quatro razões para não se preocupar com esta particularidade da lei eleitoral luxemburguesa.

Mostrando "respeito" e "humildade" pela tarefa que lhe foi confiada, Sam Tanson afirmou estar "extremamente ansiosa por percorrer este caminho", de acordo com o Virgule.

Luxemburgo. Adolescente de 14 anos está desaparecida há uma semana

Medea La Verge, de 14 anos, está desaparecida há uma semana. A adolescente foi vista pela última vez no dia 22 de março, em Burglinster e a polícia procura testemunhas para descobrir o seu paradeiro.

De acordo com a polícia, a jovem pode estar atualmente em Differdange. Medea La Verge possui estatura pequena, é magra e tem cabelos longos "castanho alourados".

A polícia do Luxemburgo pede a quem possuir informações sobre o paradeiro da adolescente para as comunicar à esquadra de polícia de Museldall.

Férias da Páscoa começam no sábado

Após seis semanas de aulas, os alunos das escolas luxemburguesas estão prestes a ir de férias. É ao segundo período de férias escolares do ano, depois das de Carnaval.

As férias da Páscoa arrancam já este sábado, dia 1 de abril, e estendem-se por duas semanas. O regresso à escola está marcado para o dia 17 de abril.

Para os adultos que não terão férias agora, lembramos que há um feriado. Trata-se do dia 10 de abril, em que se celebra a Segunda-feira de Páscoa e que poderá permitir um fim de semana prolongado.

Linha ferroviária entre Bélgica e Luxemburgo vai encerrar 15 dias

Os trabalhadores fronteiriços belgas que se deslocam todos os dias para o Luxemburgo vão enfrentar perturbações nos transportes durante o período de férias da Páscoa.

Os Caminhos-de-Ferro do Luxemburgo anunciaram uma suspensão do tráfego na linha 50, que liga o Luxemburgo a Kleinbettingen e Arlon, de a partir de amanhã e até dia 16.

Como alternativa, vão circular autocarros de substituição em ambos os sentidos, durante todo este período.

Pilotos da TAP desconvocam greve marcada para a Páscoa

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil desconvocou a greve marcada na TAP, para o período entre 7 e 10 de abril, depois de o acordo que negociaram ter sido validado pelo Governo.

Ao que tudo indica, a Comissão Executiva da TAP só esta semana fez saber que o protocolo para revisão das condições impostas pelo Acordo Temporário de Emergência está validado por parte do acionista, representado pelo Ministério das Finanças e Ministério das Infraestruturas.

Em comunicado, o sindicato diz que, por isso, uma vez cumprida esta formalidade por parte do Governo, será levantado o pré-aviso de greve dos pilotos da TAP Air Portugal, anunciado na semana passada.

Luxemburgo sob alerta amarelo na sexta-feira devido a ventos fortes

Luxemburgo sob alerta amarelo hoje devido à previsão de ventos fortes.

Todo o território luxemburguês vai estar sob alerta, entre as 10h e as nove da noite, devido a rajadas de vento que poderão atingir os 65 e 75 km/h.

Época dos trampolins em Echternach abre no sábado

A temporada dos trampolins no parque da pousada de juventude de Echternach vai reabrir no sábado, ou seja, no início das férias da Páscoa.

Durante as férias da Páscoa (1 a 16 de abril), de Pentecostes (27 de maio a 4 de junho) e férias de verão (1 de julho a 17 de setembro), os trampolins vão estar acessíveis todos os dias, das 12h às 19h.

Fora das férias escolares, as crianças poderão saltar aos domingos e feriados, dentro do mesmo horário.

Liga BGL de regresso com todos jogos no domingo

A 23a jornada da Liga BFL de futebol joga-se este domingo, com todos os jogos marcados para as 16h, isto depois da pausa devido aos compromissos da seleção nacional.

Entre os principais jogos, o F91 Dudelange visita o Differdange, o Racing recebe o Niederkorn e o Hesperange vai jogar no terreno do Mondorf.

Nos restantes embates jogam-se o Mondercange - Hostert, Strassen - Jeunesse, Titus Pétange - Wiltz e Etzella - Rosport, Fola - Käerjeng.

O campeonato é liderado pelo Hesperange, com 57 pontos, seguido pelo F91 Dudelange, com 54 e pelo Niederkorn, com 48. O Etzella é último, com 12 pontos.

Textos: Redação Latina | Lusa | Contacto | Foto: Lex Kleren