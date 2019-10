Chama-se Archie Norbury, bateu o recorde do Guiness e já é um fenómeno internacional. Veja o video deste DJ que arrasa em festivais.

Radio Latina 1 2 min.

Menino de quatro anos é o DJ mais novo do mundo. E já é famoso.

Chama-se Archie Norbury, bateu o recorde do Guiness e já é um fenómeno internacional. Veja o video deste DJ que arrasa em festivais.

A criança já é um fenómeno internacional, atuando em discotecas de vários países e realizando DJ sets em alguns dos mais conhecidos festivais de música britânicos.

Conhecido como DJ Archie, o menino de quatro anos foi reconhecido, esta sexta-feira, 18 de outubro, pelo livro dos recordes do Guiness, como o DJ mais novo do mundo. No próximo set de Archie já está marcado para domingo, dia 20, numa festa de Halloween em Manchester, no Reino Unido.

Para lhe ser reconhecido esse recorde, anteriormente detido pelo menino sul-africano, 'DJ Arch Junior', que conquistou o título, em 2017, com cinco anos de idade, Archie teve de tocar um set de uma hora para 20 pessoas.

O que aconteceu num clube de Hong Kong, o Bungalow, perante um público entusiástico, que vibrou ao som de uma 'playlist' de clássicos de música 'house', selecionada pelo pequeno DJ, refere o site dos recordes do Guiness.

Filho de peixe sabe nadar

De origem britânica mas nascido no Dubai, Archie mudou-se recentemente com a família para Hong Kong. Foi ainda em bebé, com dois anos, que começou a experimentar a arte de passar som, observando e imitando o que o pai, o DJ John Norbury, fazia quando experimentava sets em casa.

Desde essa altura que o pequeno Archie apurou o gosto e começou também ele a criar as suas listas de música, impressionando a indústria e tornando-se rapidamente num fenómeno mundial, pela sua tenra idade.

O menino de quatro anos passou então a marcar presença em festivais como o Boomtown, em Hampshire, no Reino Unido, ou o Clockenflag, em Hong Kong, e a tocar com artistas de renome, como o duo Ragga Twins.

O seu maior DJ set até à data aconteceu no Raver Tots Festival, um festival de rave para famílias, em Essex, no Reino Unido.

Aí apresentou-se para sete mil pessoas. Mas poderá não ficar por aí.

Vinte mil seguidores no Instagram

Com apenas quatro anos, o pequeno DJ tem a sua própria página de Instagram e já soma 20 mil seguidores. Nessa página, é possível ver fotografias de alguns sets que Archie fez em discotecas e festivais, assim como pequenos vídeos que revelam o seu talento para mexer com os pratos e misturar sons.

Archie com o certificado do Guiness Records.

Sobre as suas preferências musicais, o pequeno DJ não mostra hesitações: 'drum n'bass', 'house' e 'garage' são os géneros que mais gosta de tocar. O próximo set já está marcado e será numa festa de Halloween, a 20 de outubro, em Manchester, no Reino Unido.