Na plataforma IMBD tem uma classificação de 9,7 em 10.

Radio Latina 1

Melhor que "Game of Thrones" ou "Breaking Bad". Esta é a série do momento

Na plataforma IMBD tem uma classificação de 9,7 em 10.

O final de "A Guerra dos Tronos", no passado dia 19 de maio, deixou um vazio em muitos fãs de séries de televisão. No entanto, a HBO não deixou os telespectadores sem opções durante muito tempo. No início de maio estreou "Chernobyl", a série que já é campeã do IMDB, uma base de dados online de informação com ratings e reviews de filmes e séries, entre outros formatos.

Com apenas três episódios disponíveis (dos cinco previstos), esta série já bateu recordes no IMBD, com uma classificação de 9,7 em 10 (57.365 votos), acima de "A Guerra dos Tronos” — com 9,4 em 10 (1.525.724 votos) — ou "Breaking Bad", com 9,5 em 10 (1.201.719).



"Chernobyl" relata os momentos durante e após o maior desastre nuclear a que o mundo já assistiu, em 1986. Aconteceu em Pripyat, no norte da Ucrânia, em 1986, e as suas consequências perduram até hoje. De acordo com dados divulgados pela revista norte-americana Time, o desastre matou entre 4 mil a 90 mil pessoas.

Stellan Skarsgård, Jared Harris e Emily Watson são os protagonistas da "Chernobyl" e vestem a pele dos cientistas e membros do governo que tentaram travar a dimensão do desastre. Os episódios saem todas as terças-feiras na plataforma de streaming da HBO.

Veja o trailer:

Ana Patrícia Cardoso