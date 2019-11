A primeira-dama dos EUA nunca repete um casaco. E todos custam uma fortuna. Podem chegar aos 40 mil euros. Veja os oito modelos preferidos.

Melania Trump só usa casacos que custam mais de três mil euros

Melania Trump, será talvez, a primeira-dama dos EUA com os casacos mais caros da história. O último que usou, da Burberry, custava em promoção 3,100 euros.

Na quarta-feira, Melania Trump surgiu ao lado do marido para a tradicional foto do Dia de Ação de Graças com o peru que o casal presidencial salva todos os anos.

Para a ocasião, escolheu um ‘trench coat’ castanho, da Burberry, que mesmo em promoção, o preço marcado é de 3,100 euros.

Dias antes, Melania Trump aguardou à porta da Casa Branca a entrega da árvore de natal que decora a casa da família presidencial.

Desta vez elegeu um casaco com flores bordadas da dupla italiana Dolce & Gabbana no valor de 3,361 euros.

Em outubro, apareceu com um casaco do designer americano Michael Kors de inspiração anos 70, em patchwork no valor de 6,361 euros. Para receber o peru salvo no Dia de Ação de Graças do ano passado, Melania Trump escolheu um casaco Dior com um desenho gráfico que custou 8,542 euros.





Outra das escolhas luxuosas da primeira-dama foi este casaco comprido branco, da casa The Row que usou numa visita a Inglaterra, em junho deste ano, cujo preço foi superior a 6 mil euros.





Em fevereiro de 2018, a primeira-dama decidiu viajar com um colorido casado amarelo vivo da marca norte-americana Ralph Lauren, de 4, 500 euros.





Este casaco-capa cor de vinho da marca espanhola Delpozo, no valor de 3400 euros, foi escolhido por Melania Trump para uma visita à Coreia do Sul, em 2017.





Este será talvez o casaco mais caro do guarda-roupa da primeira-dama dos EUA até agora. Um modelo Dolce & Gabbana que custou 46,800 euros, em 2017, usado pela primeira-dama numa viagem a Itália.





E este o modelo mais barato e polémico de todos.

Um abrigo da Zara, de 35 euros, com a inscrição nas costas "eu realmente não me importo. E tu?" que Melania Trump decidiu vestir numa visita a crianças imigrantes hospitalizadas e separadas dos seus pais. O mundo inteiro reagiu negativamente a esta escolha de guarda-roupa para tal visita. Mais tarde Donald Trump veio explicar que a mensagem do casco da mulher era destinada às "fake news".





Paula Santos Ferreira