Quem o afirma é o biógrafo e comentador real Duncan Larcombe, num documentário passado nesta terça-feira. Tudo por causa do comportamento do pai da Duquesa de Sussex que tentou vender fotos do casal aos paparazzi e das declarações que fez sobre a filha. Isto tudo a poucas semanas de nascer a criança.

Radio Latina 3 min.

Meghan proíbe o seu pai de ver o neto

Quem o afirma é o biógrafo e comentador real Duncan Larcombe, num documentário passado nesta terça-feira. Tudo por causa do comportamento do pai da Duquesa de Sussex que tentou vender fotos do casal aos paparazzi e das declarações que fez sobre a filha. Isto tudo a poucas semanas de nascer a criança.

Há muito tempo que Meghan Markle não vê o seu pai, Thomas Markle, de 73 anos. E a relação deteriorou-se bastante com as atitudes do pai desde o seu noivado com o príncipe Harry. O sogro do filho mais novo de Diana, que vive no México, nem sequer foi ao casamento real, porque tinha de ser operado de urgência. Uma cirurgia que aconteceu dias depois de ele ter sido apanhado a tentar vender fotos do casal real aos paparazzi, para fazer dinheiro. Algo que magoou muito Meghan Markle, que na infância e juventude teve uma relação muito próxima com o pai. Ela era, segundo o biógrafo Duncan Larcombre, a “menina do papá”.

O biógrafo Duncan Larcombre é peremptório a afirmar que o pai de Meghan “nunca verá o neto ou a neta”. “Não consigo sequer pensar em nenhuma possibilidade dele poder conhecer”, o filho ou filha de Harry e Meghan” frisou aquele que é também o autor do livro “Prince Harry, The Inside Story”. Também a possibilidade dele se juntar à família quando o bebé nascer, dentro de semanas, é ínfima, adiantou.

As declarações foram feitas no documentário “Meghan and Harry: A Royal Baby Story”, emitido, esta terça-feira, no TLC.

Em Fevereiro de 2018 foi revelada uma carta que Meghan escreveu ao seu pai confessando-se magoada e traída por ele.

“As tuas ações partiram-me o coração em mil pedações – não só porque me causaste uma dor desnecessária, mas porque escolheste mentir. Algo que nunca compreenderei”.

A duquesa de Sussex terá ainda salientado na missiva a ausência de preocupações do pai para com ela. “Disseste à imprensa que me telefonaste a dizer que não podias vir ao meu casamento. O que nunca aconteceu porque tu nunca me telefonas”.

Em Junho do ano passado, Thomas Markle declarou ao The Sun que tinha intenções de viajar até ao Reino Unido para visitar a filha. Que ficaria instalado num hotel e iria bater à porta dela.

Já antes, arrependido tinha enviado uma mensagem pelos media a Meghan. “Amo-te e quero falar contigo. Atende o telefone”. Mas sem sucesso. Daí a ideia de ir a Londres.

“Tenho pena que tenha chegado a este ponto. Sei que parte disto é culpa minha, mas já disse que vou pagar por isso o resto da minha vida”.

A verdade é que o sogro do príncipe Harry sonha conhecer a família real e ser tratado como o pai de Meghan Markle. “Quero conhecer a rainha. Se ela conheceu Donald Trump, porque não pode conhecer-me?”

Apenas a mãe de Meghan. Doria Ragland, há muitos anos separada do pai da ex-atriz, mantém uma relação próxima com a futura mamã e já está de partida para Londres para acompanhar a filha durante o nascimento do bebé real.

O bebé será uma menina?

A amiga de Meghan Markle, a tenista Serena Wiliams descaiu-se há dias e deu a entender que a mulher do príncipe Harry espera uma menina. Numa entrevista ao canal E! pediram a Serena Williams para dar alguns conselhos a futuros papás e ela declarou falou numa amiga que iria ter uma menina. Logo as fãs de Meghan acharam que a tenista se referia à duquesa de Sussex. Tanto mais que ela foi uma das organizadoras do Baby shower de Meghan em Nova Iorque.

"Aceitem os erros e não esperem ser perfeitos. Depositamos muita pressão em nós mesmos. A minha amiga está grávida e disse 'O meu filho vai fazer isto', e eu só olho para ela e respondi 'Não, ela não vai [fazer isso].'", declarou Serena Williams. Será menina? Só depois do anúncio da casa real ficaremos a saber.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.