Meghan Markle pode enfrentar o pai em tribunal

Thomas Markle vai a Londres explicar porque deu a carta que a filha lhe escreveu ao jornal britânico que a duquesa está a processar.

Meghan Markle poderá vir a ter de ficar cara a cara com o seu pai, Thomas Markle, a quem não vê desde 2015. E o cenário do reencontro não será o melhor.

A ex-atriz de 38 anos e o seu progenitor deverão voltar a ver-se em tribunal, na sequência do processo contra vários tablóides britânicos, movido por Meghan, por alegadamente terem divulgado uma carta privada que a duquesa enviou ao pai.

A missiva de cinco páginas, escritas à mão, terá sido enviada em agosto de 2018, três meses depois do casamento com Harry, para o qual Thomas Markle não foi convidado.

Segundo os media britânicos, foi este quem revelou partes do conteúdo da carta à imprensa, inicialmente publicados pelo 'Mail on Sunday'. A este jornal, o pai de Meghan Markle justificou a decisão, dizendo ter-se sentido forçado a fazê-lo depois de ter sido "difamado" pelas pessoas do círculo íntimo da filha.

Pai diz que quer se "defender"

Em causa, está um artigo publicado na revista 'People', que cita amigos próximos da duquesa, que terão indicado que Thomas Markle teria recusado fazer as pazes com a filha, apesar das tentativas desta. "Tive de me defender", afirmou ao 'Mail on Sunday', negando o facto de não ter tentado estabelecer contacto com a filha depois desta ter casado, bem como os rumores de que teria recebido dinheiro deste jornal para revelar o conteúdo da carta.

"Decidi revelar partes da carta por causa do artigo da revista 'People' com os amigos de Meghan. Tive de me defender. E só revelei algumas partes da carta porque as outras eram demasiado dolorosas", afirmou, dando a entender que o texto não tinha um "tom afetuoso". "Achei a carta dolorosa", rematou.

Harry compara Meghan a Diana

No início deste mês, o príncipe Harry anunciou, num texto, publicado no site oficial dos duques de Sussex, que a sua mulher iria processar judicialmente o 'Mail on Sunday' por ter publicado "ilegalmente" uma correspondência privada.

Nesse texto, o príncipe e duque de Sussex criticou a imprensa britânica por distorcer factos sobre a sua mulher e dar uma imagem errada sobre ela, tendo-se aproveitado da sua ausência da esfera pública durante a gravidez para veicular informações incorretas.

Harry comparou esse tratamento, por parte dos media, àquilo que a sua mãe, a princesa Diana, viveu. "Perdi a minha mãe e agora vejo a minha mulher a ser vítima das mesmas forças poderosas", escreveu. Na passada sexta-feira, foi também noticiado que Harry agiu legalmente contra os jornais Sun e Mirror, por escutas telefónicas ilegais.