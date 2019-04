Segundo a imprensa inglesa, a duquesa vai quebrar vários protocolos ligados ao nascimento do seu primeiro filho por querer privacidade.

Meghan Markle não quer apresentar bebé real ao mundo

Ao contrário da princesa Diana e de Kate Middleton, a mulher do príncipe Harry não quer ter o bebé no hospital da realeza, onde nasceu o marido e os sobrinhos, nem quer mostrar o filho aos populares e ao mundo à saída daquela instituição, como é tradição na realeza britânica. Desta forma, o mundo só conhecerá o filho do príncipe Harry, por fotografias e quando a mãe assim o desejar.

O filho ou filha dos duques de Sussex pode nascer a qualquer momento, mas se a rainha Isabel II não conseguir convencer a nova 'neta', o bebé real não irá nascer na maternidade onde nasceu o seu pai, Harry, no St. Mary’s Hospital. Ao longo da gravidez de Meghan, a imprensa britânica foi anunciando que a ex-atriz iria quebrar vários protocolos ligados ao nascimento do seu primeiro filho por querer privacidade, nomeadamente que queria dar à luz na sua nova casa, em Frogmore Cottage, em Windsor.

A propriedade onde a nova família se vai instalar tem dez assoalhadas e foi totalmente remodelada. De acordo com a imprensa, o casal teria preparado um quarto propositadamente para o parto, que Meghan Markle desejaria que fosse sem anestesia, dentro de água e que seria assistido por uma doula e uma parteira. Ultimamente, os jornais avançam que o mais provável será o bebé nascer num hospital público, no Frimley Park, mas sem o mediatismo do nascimento dos outros bebés Windsor.

Agora que a duquesa está na reta final da gravidez começam as especulações sobre o nascimento do bebé. No passado fim de semana alguns populares concentrados em Windsor garantiram que a ex-atriz estava prestes a dar à luz e estava, inclusive, numa ambulância a caminho do NHS Frimley Park Hospital, em Surrey, a 30 minutos da residência dos duques. Mas foi falso alarme.

A verdade é que sabe muito pouco sobre o nascimento do novo membro da família real, que irá ocupar o sétimo lugar na linha de sucessão ao trono. Os duques de Sussex apenas fizeram saber que querem manter o nascimento do(a) filho(a) em privado, e sem qualquer mediatismo, para que a mãe possa descansar e o casal possa desfrutar do bebé a sós.

Se assim for, não haverá a tradicional apresentação do recém-nascido, nas escadarias do St. Mary’s Hospital, onde a princesa Diana e a duquesa de Cambridge apresentaram os seus filhos. De acordo com informações do palácio de Kensington, haverá um anúncio oficial quando Meghan entrar em trabalho de parto e outro quando o bebé nascer, a par com a tradicional informação: o sexo do bebé, o peso, a altura e as horas a que nasceu. O nome também será revelado após o nascimento.

Só quando os duques de Sussex assim o desejarem será divulgada uma fotografia do bebé através dos meios escolhidos pelos pais.



No final das anteriores gravidezes reais britânicas já havia populares acampados em redor do St. Mary’s Hospital numa zona permitida para tal. Também os repórteres fotográficos iam multiplicando-se de dia para dia. A acreditar nas recentes declarações da tenista Serena Williams, uma das melhores amigas de Meghan Markle, os duques de Sussex estarão à espera de uma menina. Numa entrevista ao site E!News, a tenista falou sobre a maternidade e poderá, sem querer, ter revelado o sexo do bebé real, referindo-se a uma amiga sua que estaria grávida. As associações a Meghan Markle foram inevitáveis.

"A minha amiga está grávida e começa a dizer: 'o meu bebé vai fazer isto e aquilo' e eu digo: 'Não, ela não vai'", começou por dizer. Seguidamente, corrigiu discretamente: "Não, não vais'".

Nos últimos tempos, Meghan tem recebido várias visitas em Fromage Cottage. A mãe da duquesa Doria Ragland, chegou na semana passada ao Reino Unido para estar junto da filha. Também esta segunda-feira, 29 de abril, a rainha Isabel II, terá visitado os duques. Antes da visita oficial à Nova Zelândia, também William e Kate visitaram os duques em Windsor.

Já na Nova Zelândia, William foi questionado por uma popular sobre o nascimento do sobrinho. "Não tenho o telemóvel comigo. Não faço ideia. Mas vocês vão descobrir antes de mim, a este ritmo", respondeu em tom de brincadeira.

No domingo passado, o príncipe Harry apareceu de surpresa na Maratona de Londres, com ar sorridente e bem-disposto, indiciando que o novo bisneto ou nova bisneta de Isabel II ainda não nasceu.

