A duquesa surge em momentos de descontração quando fazia parte da série Suits.

Meghan Markle. Fotografias nunca vistas da duquesa quando ainda era atriz

A duquesa surge em momentos de descontração quando fazia parte da série Suits.

A série norte-americana 'Suits' chega ao fim da nona temporada esta quarta-feira, 25. Poderia ser apenas mais uma série sobre o mundo da advocacia mas este foi o programa que revelou Meghan Markle ao mundo.

A duquesa de Sussex fez parte do elenco até abril de 2018, um mês antes de casar com o príncipe Harry e tornar-se oficialmente um dos membros da família real britânica.

Patrick Adams, o ator que fez par romântico com Meghan durante todas as temporadas, partilhou algumas fotografias dos bastidores. Em clima de nostalgia, recordou a colega entre intervalos de gravações, no estúdio ou com a atriz Sarah Rafferty, que ainda interpreta Donna Paulsen.





Duquesa em missão

Completamente afastada dos holofotes de Hollywood, Meghan Markle está completamente focada na sua missão enquanto duquesa de Sussex.

Na segunda-feira, 23, a família real (inclusive, o bebé Archie) chegou à Cidade do Cabo, África do Sul para iniciar a viagem oficial de 10 dias pela África Austral. É a primeira vez de Markle no país.

A primeira paragem foi o município de Nyanga, onde os Duques de Sussex fizeram discursos individuais e visitaram o "Justice Desk", um projeto apoiado pelo fundo da Commonwealth. Este tem como foco de trabalho ensinar às crianças os seus direitos e como lidar com o trauma, para além de oferecer aulas de autodefesa para jovens.

No seu discurso, Meghan Markle fez questão de realçar a preocupação com as mulheres africanas, sobretudo, as que sofreram violência sexual. "Estou aqui contigo como mãe, como esposa, como mulher, como mulher, como mulher de cor e como vossa irmã. O trabalho que está a ser feito aqui é para manter as mulheres e crianças mais seguras. É o necessário agora, mais do que nunca".