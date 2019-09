E o bebé Archie também já está envolvido no mercado.

Radio Latina 2 min.

Meghan Markle. Família usa nome da duquesa para negócio de drogas recreativas

E o bebé Archie também já está envolvido no mercado.

A duquesa de Sussex parece não se livrar dos problemas que envolvem o lado paterno da família. Depois do relacionamento com o pai ter-se deteriorado a ponto deste não ir ao casamento, o sobrinho resolver lucrar com a fama de Meghan num negócio, no mínimo...peculiar.

Tyler Dooley, filho de Tom Markle Jr, o irmão de Meghan Markle, tornou-se milionário com um negócio de cannabis. Por altura do casamento real, em maio de 2018, decidiu lucrar com o sucesso do relacionamento da tia com o príncipe Harry e lançou um produto no mercado das drogas recreativas com o nome da família. “Markle Sparkle” (O Brilho de Markle) foi o nome escolhido e o slogan estava diretamente relacionado com a realeza. "É tão forte que fará explodir a coroa”, dizia.

O sucesso foi tanto que, apesar de não revelar valores, Dooley admite que, por ano, chega a atingir os 180 milhões de euros.

Com 27 anos, o empresário tem uma quinta com mais de 400 hectares no estado de Oregon, nos Estados Unidos, onde cultiva cannabis para venda. Neste estado a produção é legal e a venda também. A quinta é orgânica e sustentável.



“As pessoas chamam-me a ovelha negra da família mas eu tenho trabalhado imenso para conseguir sobreviver neste mercado”, Tyler disse ao jornal “Daily Mail”.



O cultivo é feito numa quinta com mais de 400 hectares no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Este é um dos estados em que a produção e venda é legal.

Archie também tem um produto

Foto: AFP

Depois de "Markle Sparkle", chegou a vez do mais recente membro da família ter um nome para produto em nome próprio. “Archie Sparkie” (O Brilho do Archie) já chegou ao mercado e parece ter o mesmo sucesso que o seu antecessor.



Tyler, em brincadeira, chegou a dizer que «estou a pensar usar tijolos à base de cannabis para construir um castelo aqui na fazenda para o Archie». A casa real britânica nunca escondeu o descontentamento pelo lado paterno da família de Meghan e a duquesa, desde que casou, acabou por afastar-se por completo dos familiares.