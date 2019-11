Os rumores foram confirmados oficialmente. Os Duques de Sussex e o bebé Archie, vão passar o seu primeiro Natal em família com a mãe da duquesa, Doria Ragland. Ainda não se sabe se será nos Estados Unidos ou Reino Unido.

Radio Latina 2 min.

Meghan e Harry vão passar o Natal longe da família real

Os rumores foram confirmados oficialmente. Os Duques de Sussex e o bebé Archie, vão passar o seu primeiro Natal em família com a mãe da duquesa, Doria Ragland. Ainda não se sabe se será nos Estados Unidos ou Reino Unido.

A época natalícia costuma ser uma oportunidade para juntar todos os membros da família real mas parece que, este ano, vão sobrar algumas cadeiras à mesa.

Os membros costumam reunir-se com a Rainha Isabel II na sua propriedade em Sandringham Estate, onde assistem ao serviço da manhã de Natal na igreja de Santa Maria Madalena.

Nos últimos dois anos, Meghan e Harry cumpriram o ritual e ficaram em Sandringham no período de festas. No entanto, este ano, já se suspeitava que seria diferente. Isto porque os duques de Sussex anunciaram que iriam tirar seis semanas para tempo em família longe dos holofotes, nos Estados Unidos, país de Meghan.

Tudo indica que deverão partir no final do mês para ainda chegar a tempo da celebração do "Dia de Ação de Graças", a 28 de novembro.

Vários jornais da imprensa inglesa questionaram se a família voltaria para a celebração de 25 de dezembro. Chega agora a confirmação de que tal não vai acontecer.

"O Duque e Duquesa de Sussex estão ansiosos para estender o tempo da família no final deste mês. Tendo passado os dois últimos Natais em Sandringham, suas Altezas Reais vão passar o feriado este ano, como uma nova família, com a mãe da duquesa, Doria Ragland", afirmou um porta-voz da casa real.

Não foram dados mais detalhes da programação de Natal "por razões de segurança".

William e Kate chegaram a fazer o mesmo. Os duques de Cambridge também já escolheram passar um Natal com a família de Kate, os Middletons, em vez de passar a consoada com a família real.

Este é o primeiro Natal do bebé Archie, que nasceu em maio. Ainda não se sabe qual terá sido a reação da Rainha ao saber da decisão do neto.



Este pode ser mais um motivo para as relações entre os duques de Sussex e a família real continuar distante.

Nos últimos tempos e em várias ocasiões, houve indicações de que Meghan e Harry estariam mais afastados tanto da Rainha, como do príncipe Carlos e até de William.

A 'dica' da rainha

Numa tentativa de deixar um recado ao casal, que expôs a luta real no documentário "Harry & Meghan: An African Journey", realizado pelo canal de televisão britânico ITV, Isabel II terá tirado o retrato de ambos da sua sala de audiências oficial. O detalhe foi notado por todos, no entanto, não houve explicação por parte do Palácio de Buckingham.

Kate e Meghan afastadas

Por questões protocolares - ou talvez não - Meghan Markle e Kate Middleton, que até à data sempre se mostraram cúmplices, surgiram muito afastadas nas celebrações do Remembrance Day.

O fato pode dever-se ao fato de Harry ter dito no documentário que ele e o irmão William estão "em caminhos diferentes". A ausência no Natal real pode significar um afastamento ainda maior.

Ana Patrícia Cardoso