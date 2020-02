Evento.

MEET & GREETS com Mickael Carreira

Passatempo com a Rádio Latina

Venha conhecer e conviver com Mickael Carreira! Um encontro que lhe dá finalmente oportunidade de conhecer o seu ídolo e conseguir um MEGA registo deste momento único!

Como participar? Muito fácil! Quer mesmo encontrar-se com Mickael Carreira? Diga-nos simplesmente porquê, no seu comentário! Peça aos seus amigos para pôrem likes no seu comentário e está quase ganho!

Ora, leia!

Realização do passatempo:

Participe, durante 2 semanas ( de 3 a 13 de fevereiro incl.) respondendo ao post relativo a este evento, presente no INSTAGRAM da Rádio Latina. Haverá 1 post, por semana. A Rádio Latina irá sortear 10 vencedores, no total. Os sorteados serão os que obtiverem maior número de Likes, por semana!

Prazo do passatempo:

O concurso tem lugar apenas no INSTAGRAM da Rádio Latina e é dividido em 2 fases:

: de 03 a 09.02.2020

: de 10 a 13.02.2020

Condições de participação:

Trata-se de um passatempo exclusivamente realizado via INSTAGRAM da Rádio Latina

Podem participar no passatempo “Meet & Greets” os cidadãos, com idade a partir dos 12 anos ( possibiliadade de acompanhamento por 1 adulto)

Só será considerado válido um comentário, por Post referente a este evento.

Este prémio inclui:

O prémio incluí um “Meet & Greets” com Mickael Carreira & 1 bilhete de concerto (no caso do vencedor ser menor de idade, este poderá solicitar o acompanhamento de 1 adulto, ao concerto).*

*As informações e detalhes sobre o “Meet & Greets” serão comunicados pela organização/ Staff Mickael Carreira, no dia do espectáculo. A duração e o formato do “ Meet & Greet” poderá sofrer alterações às quais a Rádio é totalmente alheia.

Sorteio:

Serão sorteados 5 vencedores por semana (10 no total), ou seja, dia 09.02 e dia 13.02 às 18h30, respectivamente. A Rádio Latina contactará os vencedores via mensagem directa no INSTAGRAM . Os nomes dos sorteados serão também anunciados online, via esta página, referente a este evento, em questão, “Meet & Greets”!

Boa sorte!